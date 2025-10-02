Najbolje iz oba svijeta: Isprobali smo novi Huaweijev sat; do 21 dan baterije i hrpa korisnih funkcija

I bi šeste serije. Globalni tehnološki div Huawei je, prema najnovijim istraživanjima, broj jedan u svijetu u kategoriji nosivih uređaja te je serija WATCH GT isporučena u više od 54 milijuna primjeraka i kumulativno je zabilježeno preko 200 milijuna njihovih isporuka. A nedavno su u francuskoj prijestolnici, Parizu, predstavili najnovije iz svoje dobro uigrane tech kuhinje nosivih uređaja - nove pametne satove Huawei Watch GT 6 Series, Huawei Watch Ultimate 2 i Huawei Watch D2. I ovaj put naglasak je na naprednim mogućnostima praćenja zdravlja i fitnesa

Isprobali smo elegantni Huawei Watch GT 6 u zlatnoj varijanti s milanese remenom od nehrđajućeg čelika - oku ugodan, osjetu i ruci udoban, pa ako sa sastanka trčite u teretanu i obrnuto, ne možete pogriješiti što se tiče modne kombinacije – ako vam je to, naravno, važno. Na ruci sat izgleda elegantno i decentno. Zlatno kućište u kombinaciji s mrežastim milanese remenom ostavlja dojam profinjenog modnog dodatka, a ne samo sportskog gadgeta. Tanka metalna mrežica sjaji pod svjetlom i lako se prilagođava zapešću, pa je udoban i za cjelodnevno nošenje.

Kućište je zaobljeno, s diskretnom krunicom na desnoj strani, a ekran zauzima gotovo cijelu prednju površinu. AMOLED zaslon oštar je i jasan, s bijelim brojčanikom i raznim widgetima (otkucaji srca, stres, aktivnost, baterija). I pri jačem svjetlu vani čitljivost ostaje dobra. Na stražnjoj strani remen se spaja magnetskom kopčom s ugraviranim Huaweijevim logotipom, što olakšava brzo skidanje i stavljanje. Profil sata nije pretjerano debeo, pa na ruci ne izgleda glomazno.

Huawei Watch GT 6 Pametni satovi Huawei Watch GT 6 Series lako se povezuju s uređajima s Androidom i iOS-om, a u prodaji su na hrvatskom tržištu po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm - 259 eura, a zeleni 279 eura. Modeli Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold mogu se kupiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura. Do 31. listopada svi kupci dobit će i vaučer od 30 eura za WATCH GT 6 Series. Osim pametnih satova iz serije Watch GT 6, ove jeseni na hrvatsko tržište stižu bežične slušalice Huawei FreeBuds 7i, pametni sat Huawei Watch Ultimate 2, a nakon MatePad 11.5 dolazi i novi tablet.

Trajanje baterije do 21 dan Huawei je lani isporučio preko 180 milijuna nosivih uređaja i ukupno ih koristi više od 540 milijuna ljudi diljem svijeta, prema podacima analitičke tvrtke IDC. Prošle godine uložili su čak 22 milijarde dolara u istraživanje i razvoj, fokusirajući se, osim na funkcionalnost, na pametni sat koji predstavlja zdravstvenog asistenta. Poveziv je s uređajima s Androidom i iOS-om, vodootporan je, uz glatku navigaciju kroz izbornike, a najjači novitet mu je trajanje baterije. Huawei obećava do 21 dan rada u laganom načinu, a realnost je to da mu je izdržljivost zaista najjača strana. GPS praćenje je pouzdano, a i u duljim sportskim aktivnostima nisam ga morala puniti svakih nekoliko dana. Sat smo dobili 18. rujna, kada je bio napunjen 61 posto, a tjedan je prošao u užurbanom tonu punom terena, no još 25. rujna bio je na dva posto te s nama izdržao aktivne, ali i stresne trenutke (procjenjuje i emocionalna stanja). Osim toga, napunili smo ga u manje od sat vremena.

Huawei Watch GT 6 Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr







Huawei Watch GT 6 Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr

GT 6 donosi i unaprijeđene zdravstvene funkcije. Tako mjeri otkucaje srca, stres, zasićenosti krvi kisikom (SpO2), varijabilnost srčanog ritma i kvalitetu sna novom tehnologijom TruSense, naprednim Huaweijevim sustavom za zdravlje. Svako jutro provjerili bismo koliko dugo smo spavali, u aplikaciji dobili detaljnije informacije o trajanju dubokog i laganog sna, o REM fazi, broju buđenja, kvaliteti i brzini disanja te pulsu, nakon čega dolazi kratka analiza i preporuka za bolju kvalitetu sna. Uz to dolaze stotine sportskih načina rada, od trčanja i plivanja do planinarenja, a kako sam taman krenula na jogu, prati i to. Preciznost senzora pokazala se jako dobrom pa bi ga ozbiljne rekreativke i sportašice lako mogle uzeti kao stalnu pratnju. Posebno me zadivio virtual power meter jer daje procjene snage bez dodatnog senzora. Uspjeli smo osvojiti i nekoliko medalja – mali korak za svijet, ali velik za nas. Ako vježbate, trčite ili šećete, nudi vam vizualni prikaz kretanja kroz mapu. Novost je i aplikacija Quicko te opcija glasovnih bilješki, a ona dobro dođe. Pozivi su mogući putem Bluetootha ili eSIM-a, uz dobru kvalitetu zvuka, znatno bolju od prošle verzije.