Korisnici otkrili što ih najviše živcira u razgovoru s ChatGPT-em

Nemali broj ljudi bi barem ponekad radije čuo gorku istinu. Onako kako bi im to ponudio ljudski terapeut ili financijski savjetnik - otpor kad čuju zamisao koja nije dobra, recimo

Ljudi danas ChatGPT koriste za sve i svašta - terapiju, pomoć s financijama, pa čak i ljubav. Ali, nisu s time baš posve zadovoljni, pokazalo je nedavno provedeno istraživanje.

Naime, htjeli bi da im robot za brbljanje ojačan umjetnom inteligencijom barem ponekad uzvrati istom mjerom, kao što bi to učinio čovjek.

Joi AI, platforma za veze nastale uz pomoć umjetne inteligencije, anketirala je 1000 odraslih osoba. Otkrila je kako 58 posto njih koji koriste ChatGPT misle kako je previše ljubazan i pristojan. Za 13 posto njih previše ljubazan pristup čini svaki savjet koji robot daje gotovo beskorisnim.

Nemali broj ljudi bi, dakle, barem ponekad radije čuo gorku istinu. Onako kako bi im to ponudio ljudski terapeut ili financijski savjetnik - otpor kad čuju zamisao koja nije dobra, recimo. Zdrava doza sukoba ili izravne iskrenosti umjetnu inteligenciju bi učinila stvarnijom.

Na žalost, ima i onih koji u odnosu s umjetnom inteligencijom odlaze dalje nego što je preporučljivo. Jedna je žena, primjerice, povjerovala kako je udana za umjetnu inteligenciju, verziju osobe koja je ubila Luigija Mangionea u Sjedinjenim Državama.

Na Reddit forumu r/MyBoyfriendIsAI gotovo 30 tisuća članica doživljava sve emocije koje bi žena doživjela s ljudskim muškarcem. Samo što to čine s robotima, piše New York Post.

