Novi sukob tehnoloških mogula: Muskov xAI tuži Apple i OpenAI

L. Špiljak

25.08.2025 u 19:48

Elon Musk, Sam Altman
Elon Musk, Sam Altman Izvor: Profimedia / Autor: Jack Guez / AFP / Profimedia
Tvrtka Elona Muska za umjetnu inteligenciju xAI podnijela je u ponedjeljak tužbu protiv Applea i OpenAI-ja na saveznom sudu u Teksasu, optužujući ih za 'kovanje zavjere' - tvrde, naime, da su te dvije tvrtke nezakonito sklopile dogovor kako bi spriječile konkurenciju na tržištu umjetne inteligencije. U tužbi se navodi kako su Apple i OpenAI 'zaključali tržišta kako bi zadržali monopole i onemogućili inovatorima poput X-a i xAI-ja ravnopravno natjecanje'

U tužbi se navodi da su 'Apple i OpenAI surađivali na suzbijanju proizvoda xAI-ja, uključujući aplikacije na Appleovom App Storeu'. Apple je u partnerstvu s OpenAI-jem integrirao ChatGPT u svoj operativni sustav za iPhone, iPad i Mac računala. 'Da nije bilo ekskluzivnog dogovora s OpenAI-jem, Apple ne bi imao razloga uskraćivati vidljivost aplikaciji X i chatbotu Grok', tvrdi xAI.

'U očajničkom pokušaju zaštite svog monopola nad pametnim telefonima, Apple se udružio s tvrtkom koja najviše profitira od gušenja konkurencije i inovacija u AI industriji – s OpenAI-jem, monopolistom na tržištu generativnih chatbotova', stoji u tužbi.

xAI tvrdi da Apple favorizira OpenAI dok istovremeno aplikacije konkurenata 'sustavno gura niže na ljestvici'.

Musk je, podsjetimo, prije više od dva tjedna na X-u objavio: 'Apple se ponaša na način koji onemogućuje bilo kojoj AI kompaniji osim OpenAI-ja da dođe na prvo mjesto u App Storeu, što je nedvojbeno kršenje propisa o sukobu interesa. xAI će odmah poduzeti pravne korake.'

Na to je stigao odgovor od izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana: 'Ovo je izvanredna tvrdnja s obzirom na ono što sam čuo - navodno da Elon manipulira X-om kako bi koristio sebi i vlastitim tvrtkama te naštetio svojim konkurentima i ljudima koje ne voli.'

Muskov xAI u ožujku je preuzeo društvenu mrežu X u transakciji vrijednoj 33 milijarde dolara kako bi unaprijedio mogućnosti treniranja svojih chatbotova. Chatbot Grok potom je integriran i u Tesline automobile. xAI, osnovan prije manje od dvije godine, natječe se s OpenAI-jem, kojeg je podupire Microsoft, kao i s kineskim startupom DeepSeek.

Sam Altman i Elon Musk
Sam Altman i Elon Musk Izvor: Profimedia / Autor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Oglasio se OpenAI, Apple zasad šuti

Na optužbe je reagirao glasnogovornik OpenAI-ja izjavom da je 'najnovija tužba u skladu s kontinuiranim Muskovim obrascem uznemiravanja'. Apple zasad nije komentirao slučaj, iako je ranije tvrdio da je App Store 'pravedan i nepristran' te da se u njemu promoviraju 'tisuće aplikacija na temelju različitih signala'.

Neki korisnici X-a podsjetili su kako su i druge aplikacije, poput DeepSeeka i Perplexityja, bile na prvom mjestu ljestvica App Storea nakon što je Apple objavio partnerstvo s OpenAI-jem.

Appleove prakse u App Storeu predmet su više sudskih sporova. U jednom aktualnom slučaju, koji je pokrenuo proizvođač videoigre Fortnite - tvrtka Epic Games - sud je prelomio da Apple mora dopustiti alternativne načine plaćanja u aplikacijama.

Nastavak sukoba Muska i Altmana

Ovo je najnovije poglavlje u višegodišnjem sukobu Muska i Altmana. Musk je 2015. bio jedan od suosnivača OpenAI-ja kao neprofitne organizacije, no napustio je tvrtku tri godine kasnije zbog neslaganja s njezinim smjerom razvoja. Musk na saveznom sudu u Kaliforniji istovremeno vodi parnicu protiv OpenAI-ja i Altmana, ne bi li uspio zaustaviti transformaciju tvrtke iz neprofitne u profitnu organizaciju.

Musk je Altmana i OpenAI tužio zbog navodnog kršenja ugovora i stavljanja komercijalnih interesa ispred izvorne misije – razvoja umjetne inteligencije 'za dobrobit čovječanstva u cjelini'.

OpenAI je odgovorio protutužbom, optužujući Muska i xAI za 'uznemiravanje' putem sudskih postupaka, medijskih napada i pokušaja neprijateljskog preuzimanja u vrijednosti od 97,4 milijarde dolara, što je, tvrde, bilo zamišljeno kako bi se naštetilo njihovim poslovnim odnosima.

