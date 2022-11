Musk okružen svijećama govorio o viziji budućnosti: vanzemaljci, duboki tuneli umjesto letećih automobila, raketni prijevoz...

Sjedeći u mraku, odjeven u tradicionalnu indonezijsku košulju od batika i okružen svijećama, Elon Musk je ponudio viziju budućnosti koja uključuje vanzemaljce, duboke tunele i raketni prijevoz

"Mislim da bi to bilo nevjerojatno zanimljivo, otići ondje i istražiti galaktiku." Izvršni direktor Tesle, proizvođača električnih automobila, zatim je govorio o prednostima tunela nad letećim automobilima u borbi protiv prometnih gužvi. "Električna vozila i tuneli apsolutno su odgovor na najgoru moguću gužvu u bilo kojem gradu, jer možete ići koliko god želite duboko dok se ne riješi gužva", rekao je.

Osim njegova pogleda na budućnost Indonezije kao zemlje u razvoju, razgovor se uglavnom zadržao na njegovu čudnom i hrabrom pogledu na budućnost Zemlje. Džakarta je pozvala Muska da koristi Indoneziju kao mjesto za lansiranje svoje rakete SpaceX, ističući prednosti lokacije uz ekvator.

Ali Musk je rekao da želi vidjeti raketne platforme širom svijeta koje bi omogućile ljudima da putuju "na potpuno drugu stranu svijeta" brzinom 20 puta većom od brzine zvuka. "Mislim da bi ovo stvarno otvorilo svijet kada biste mogli putovati bilo kamo u svijetu za manje od sat vremena", rekao je.

No unatoč svim svojim hrabrim snovima o budućnosti, poduzetnik koji se bavi električnom energijom, svemirskim otkrićima i društvenim mrežama nije mogao sakriti da ga zabavlja činjenica da je čak i on podložan energetskim hirovima planeta. "Samo pogledam ovaj video, kako je bizaran: sjedim ovdje u mraku okružen svijećama. To je najsmješnija stvar", rekao je Musk.