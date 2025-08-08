NOVA ERA

OpenAI predstavio dugo čekani GPT-5 i 'skok u inteligenciji': Pogledajte što sve može

Miroslav Wranka

08.08.2025 u 11:28

Sam Altman, GPT-5
Sam Altman, GPT-5 Izvor: Profimedia / Autor: Zoonar/Mojahid Mottakin, Zoonar GmbH / Alamy / Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia /
Suosnivač i glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman uvjeren je kako novi model uvod u novu eru ChatGPT-ja. GPT-5 već je dostupan korisnicima

OpenAI je predstavio novu inačicu svog chatbota temeljenog na umjetnoj inteligenciji GPT-5. Tvrde kako nije samo pametniji, brži i korisniji, već može pružiti stručnost na razini doktorata i općenito u interakciji biti bliže ljudima.

Suosnivač i glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman uvjeren je kako novi model uvod u novu eru ChatGPT-ja.'Mislim da bi nešto poput GPT-5 bilo prilično nezamislivo u bilo kojem prethodnom trenutku u ljudskoj povijesti', rekao je uoči predstavljanja.

Altman je rekao kako će novi model OpenAI-ja patiti od manje halucinacija i manje obmanjivati. Također bi trebao biti vješt pomoćnik programerima. Trebao bi moći stvoriti softver u cijelosti i pokazati bolje sposobnosti zaključivanja - s odgovorima koji pokazuju logiku i zaključivanje.

GPT-5 bi trebao već biti dostupan svim korisnicima. BBC, koji je dobio ekskluzivni pristup prije službenog predstavljanja, piše kako je – osim manjih kozmetičkih razlika - iskustvo bilo slično korištenju starijeg chatbota te kako je riječ više o evoluciji nego o revoluciji.

Elon Musk nedavno je iznio slične tvrdnje o njegovom chatbotu, Groku, koji je uključen u X. Tijekom lansiranja najnovije verzije Groka prošlog mjeseca, Musk je rekao kako je 'bolji od razine doktorata u svemu' i nazvao ga 'najpametnijom umjetnom inteligencijom' na svijetu.

Uvođenje GPT-5 također ima implikacije za tvrtke, koje su zabrinute zbog korištenja svog sadržaja. Anthropic je nedavno oduzeo OpenAI-ju pristup svom sučelju za programiranje aplikacija, tvrdeći kako tvrtka krši uvjete pružanja usluge korištenjem njihovih alata za kodiranje.

