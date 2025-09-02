Musk: 'Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke'

On je time, kako procjenjuju njemački mediji, reagirao na zajedničku izjavu stranaka koje sudjeluju na izborima u ovoj saveznoj pokrajini i u kojoj se odbacuje svako svaljivanje krivnje za aktualne društvene probleme poput porasta nasilja ili stope nezaposlenosti.

'Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke', poručio je Musk na X-u uoči lokalnih izbora koji se 14. rujna održavaju u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.

U izjavi se ističe kako se ne želi predizbornu kampanju voditi 'na leđima migranata', a izjavu su potpisale stranke poput Kršćansko-demokratske unije, Socijaldemokratske stranke Njemačke, Zeleni i još neke stranke s izuzetkom AfD-a. AfD je priopćio kako nije bio pozvan da se priključi inicijativa a da i je, ne bi joj se odazvao.

Platforma 'Europski konzervativci' je prije toga ovu inicijativu proglasila zabranom slobode govora i ustvrdila da je AfD jedina stranka koja otvoreno govori o problemima migracija.

Elon Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači ove godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel.

Lokalni izbori u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji smatraju se prvim ispitivanjem raspoloženja birača nakon stupanja na vlast demokršćansko-socijaldemokratske vlade Friedricha Merza početkom svibnja.