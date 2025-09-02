OpenAI uvodi roditeljske kontrole za ChatGPT nakon tužbe zbog smrti tinejdžera

OpenAI je u utorak objavio da će roditelji moći povezati svoje račune s računima tinejdžera, kontrolirati način na koji ChatGPT odgovara maloljetnim korisnicima, isključiti značajke poput memorije i povijesti razgovora te primati obavijesti kada sustav prepozna znakove 'akutne krize' tijekom korištenja.

'Ovi koraci tek su početak. Nastavit ćemo učiti i jačati svoj pristup, vođeni mišljenjem stručnjaka, s ciljem da ChatGPT učinimo što korisnijim', poručili su iz OpenAI-ja u službenom blogu.

Najava dolazi nakon što su roditelji tragično preminulog 16-godišnjeg Adama Rainea podnijeli tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdeći da mu je ChatGPT davao upute o samoubojstvu. Godinu ranije, majka iz Floride tužila je platformu Character.AI, optužujući ju za ulogu u samoubojstvu svog 14-godišnjeg sina.

Istodobno, u medijima raste zabrinutost zbog slučajeva u kojima korisnici razvijaju emocionalne veze s chatbotovima, što ponekad rezultira deluzijama i udaljavanjem od obitelji. OpenAI u blogu nije izravno povezao nove mjere s tim događajima, no priznao je da su 'nedavni tragični slučajevi korištenja ChatGPT-a u trenucima akutne krize' utjecali na odluku da detaljnije predstavi svoj pristup sigurnosti.