U Savi pronađeno više stotina rijetkih metalnih šipki iz vremena prije Krista

Arheolozi su na rijeci Savi otkrili više stotina rijetkih bipiramidalnih ingota, metalnih šipki starih više od 2.000 godina, koje su služile za daljnju obradu i izradu alata, oružja, mačeva i drugih predmeta

Kako su izvijestili iz Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa 'Vrata Bosne' kod Orašja, tijekom samo dva dana istraživanja, na nalazištu u Županiji Posavska otkrivena je dosad nezabilježena količina bipiramidalnih ingota u Europi. Pronađeno je nekoliko stotina ingota, dok ih je do sada u Europi poznato tek nekoliko u muzejima Francuske, Njemačke, Slovenije, Hrvatske i BiH.

Ovi poluprerađeni željezni komadi, služili su za daljnju obradu. Kovači su ih koristili za izradu alata, oružja, mačeva i drugih predmeta. Procjene govore da pronađene metalne šipke datiraju iz prijelaza iz latenskog u rimsko doba. Arheolozi Pero Matkić, zaljubljenik u prošlost Posavine, te stručni tim podvodnih arheologa Krunoslava Zubčića iz Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu i Nikice Spudića iz Hrvatske gorske službe spašavanja u Karlovcu, zajedno s Muzejom 'Vrata Bosne', otkrili su ovaj nevjerojatan arheološki nalaz.