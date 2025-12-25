Nakon što im je Bulj zabranio pjevanje u Sinju oglasio se romski orkestar. Evo što kažu

Na božićno jutro, dok je Slobodna Dalmacija radila reportažu na splitskoj Rivi, sreli su taj isti romski orkestar koji je jučer otjeran iz Sinja. Pred fotografa nisu htjeli, kao ni davati izjave iako su ih više puta molili. Razlog je, kažu, taj što su došli zaraditi "bakšiš", a ne postati rekvizit domaćih političkih i medijskih obračuna. Međutim, jednu rečenicu jasno su izgovorili:

'Nismo pjevali "Đurđevdan', gradonačelnik laže.

Novinari su ponovno opet kontaktirali sinjskoga gradonačelnika koji je rekao da ima svjedoke te da je orkestar počeo pjevati "Đurđevdan" ispred crkve, dok se dijelio bakalar i da nisu imali dozvolu.