Kaos diljem zemlje: Kilometarske kolone, sudari, promet u prekidu...

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca, kolona je na mjestu nesreće oko pet kilometara, a na čvoru Križ oko tri kilometra, izvijestio je u utorak predvečer Hrvatski autoklub (HAK)
Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, a kolona je oko sedam kilometara.
HAK je izvijestio i o nesrećama na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb u smjeru Bregane, na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba te između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba.
Zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak-Mahovo.
Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u gorju pada snijeg. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na nekim državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Podsjetimo, snažno nevrijeme praćeno vjetrom, ponegdje jakom kišom i tučom, donijelo je još ranije poslijepodne u utorak probleme u prometu. Na dijelu autoceste Zagreb - Macelj, od Zaboka prema Zagrebu, više je vozila sletjelo s ceste i to na različitim mjestima.
"Ovo je nevjerojatno. Vozimo se upravo od Zaboka prema Zagrebu i svako malo naiđemo na takav slučaj. Ima ih barem troje ili četvero, svaki na različitom mjestu, svakih stotinjak metara, koji su sletjeli s autoceste. Jedan po jedan. Ovo još nisam nikad vidio", posvjedočio je vozač za Zagorje.com.
