Kaos diljem zemlje: Kilometarske kolone, sudari, promet u prekidu...

Prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, a kolona je oko sedam kilometara.

HAK je izvijestio i o nesrećama na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb u smjeru Bregane, na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba te između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba.

Zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak-Mahovo.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u gorju pada snijeg. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na nekim državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.