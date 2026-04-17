Moždani valovi umjesto miša i tipkovnice: Računalima bismo u budućnosti mogli upravljati mislima

Za korištenje računala dosad smo koristili tipkovnice, miševe i ekrane osjetljive na dodir, a u posljednje vrijeme i glas. No u budućnosti bi sve to moglo postati suvišno

Znanstvenici sve intenzivnije rade na sučelju koje bi omogućilo upravljanje računalom moždanim valovima. Tvrtke poput Neuralinka već su dokazale da je moguće povezati mozak i računalo pomoću ugrađenog čipa, no u ovom slučaju govorimo o rješenju koje bi omogućilo upravljanje i bez operativnog zahvata. Trenutačno se za stvaranje sučelja između mozga i računala koriste čipovi koji očitavaju električne signale što ih stvaraju neuroni u mozgu. Mjere ih i interpretiraju te pretvaraju u set uputa koje računalo ili neki stroj mogu prepoznati. Za razliku od klasičnih sučelja, koja se oslanjaju na fizičko kretanje (tipkanje, pomicanje ruke, izgovaranje riječi), ova 'moždana sučelja' puno brže reagiraju.

Ona su spoj neuroznanosti, električnog inženjerstva i računalne znanosti, a cijeli taj proces započinje kad neuroni proizvedu električni impuls u uzorku koji je moguće mjeriti. Senzori, koji mogu biti ugrađene elektrode ili vanjski uređaji prislonjeni na glavu, bilježe te signale i šalju ih specijaliziranom softveru koji tumači uzorak i daje mu značenje. Prepoznavanje se temelji na algoritmu koji uočava uzorke u aktivnosti neurona s točno određenim naredbama, kao što su pomicanje miša ili tipkanje određenog slova. Sustav s vremenom uči da bi bio što točniji i brži u prepoznavanju signala. No jedan od najfascinantnijih dijelova tog sustava je povratna petlja. Kako korisnik razmišlja i vidi rezultat, njegov mozak prilagođava signale i povećava kontrolu, a ta adaptivnost omogućava sučelju između mozga i računala jedinstven potencijal koji bi u budućnosti mogao zamijeniti fizičku interakciju s računalom i prebaciti sve u sferu misli.