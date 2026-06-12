Pet tretmana umjesto 20: Nova radioterapija donosi velik pomak u liječenju raka prostate

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) najavila je da će svih 48 radioterapijskih centara u Engleskoj tijekom sljedeća tri mjeseca ponuditi stereotaktičku ablativnu radioterapiju (SABR) pacijentima s ranim stadijem raka prostate. U pojedinim centrima liječenje započinje već idućeg tjedna .

Tisuće muškaraca s rakom prostate u Engleskoj uskoro će moći primati napredniji oblik radioterapije koji zahtijeva samo pet tretmana umjesto dosadašnjih dvadeset ili više.

Preciznije zračenje, manje nuspojava

SABR koristi više snopova zračenja usmjerenih iz različitih kutova kako bi se visoke doze energije koncentrirale izravno na tumor, uz maksimalno poštedu okolnog zdravog tkiva. Zahvaljujući toj preciznosti, terapija se najčešće provodi kroz pet tretmana tijekom dva tjedna, dok standardna radioterapija često zahtijeva najmanje 20 dolazaka u bolnicu. Stručnjaci navode da kraće liječenje ne samo da smanjuje opterećenje za pacijente nego može rezultirati i manjim brojem nuspojava.

Do 3.500 pacijenata godišnje

Prema procjenama NHS-a, ovu bi metodu moglo koristiti oko 3.500 muškaraca godišnje. NHS očekuje da će šira primjena SABR-a svake godine osloboditi približno 50.000 termina za liječenje raka prostate, što bi moglo pomoći u smanjenju lista čekanja i učinkovitijem korištenju zdravstvenih resursa. Glavni izvršni direktor NHS-a Sir Jim Mackey opisao je novu metodu kao 'vrhunski pristup' koji će značajno unaprijediti liječenje tisuća pacijenata.

'Ova tehnologija ne samo da može smanjiti rizik od određenih nuspojava, već i teret brojnih odlazaka u bolnicu, što je iscrpljujuće za mnoge pacijente i njihove obitelji', rekao je.

Najčešći rak kod muškaraca

Rak prostate najčešći je zloćudni tumor kod muškaraca u Ujedinjenom Kraljevstvu. Svake godine dijagnosticira se više od 55.000 novih slučajeva, dok od bolesti umire oko 12.300 muškaraca. Profesor Peter Johnson, nacionalni klinički direktor NHS-a za onkologiju, istaknuo je da je riječ o važnom koraku koji se temelji na kliničkim istraživanjima vođenima upravo u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Naglasio je ipak da SABR nije prikladan za sve oblike lokaliziranog raka prostate te da odluku o liječenju treba donositi individualno, u dogovoru s liječnicima.

Potencijal za širu primjenu

Organizacija Prostate Cancer UK pozdravila je odluku NHS-a, ističući da će kraće i jednostavnije liječenje značajno smanjiti fizički, emocionalni i logistički teret bolesti. Direktorica zdravstvenih usluga organizacije Amy Rylance rekla je da se već ulažu dodatna sredstva u istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li od ove tehnologije profitirati i muškarci kod kojih se rak proširio izvan prostate.

Ako se takvi rezultati potvrde, stručnjaci vjeruju da bi SABR mogao promijeniti dosadašnji pristup liječenju raka prostate i proširiti mogućnosti liječenja pacijenata s uznapredovalom bolešću.