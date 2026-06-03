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Dojava o bombi u zagrebačkim trgovačkim centrima: Svi su evakuirani

M.Da.

03.06.2026 u 17:16

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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U trgovačkim centrima Avenue Mall i Arena Centar primljena je dojava o bombi. Zbog toga su evakuirani svi kupci i osoblje

U trgovačkom centru Avenue Mall u Zagrebu traje evakuacija kupaca i osoblja. Naime, tijekom poslijepodnevnih sati stigla je dojava o bombi.

Prije mjesec dana slične su dojave danima terorizirale škole, ali i sve druge javne institucije, a proteklog tjedna su dojave o bombama ponovno zabilježene u zagrebačkim školama.

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Od policijske uprave zagrebačke doznali smo da su zaprimili dojavu o bombi i u Arena Centru. Trenutno traje utvrđivanje svih okolnosti, odnosno protueksplozijska provjera.

"Nadamo se da će, kao i dosad, dojave biti lažne", kratko su poručili. O svemu su se oglasili i iz Arena Centra.

"Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera. Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno. Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru. Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji. O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centra, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala", istaknuli su u poruci na svojoj Facebook stranici.

Prijetnje bombama, osim trgovačkim centrima stigle su i na adrese policije i nekih medija.

Uskoro opširnije...

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