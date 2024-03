Misterij zvan TikTok: Zašto je toliko kontroverzan i može li ga SAD zabraniti?

Što je TikTok i koliko je popularan?

TikTok je aplikacija za kratke videozapise koja, kao što to radi i YouTube, svojim korisnicima omogućuje objavljivanje, dijeljenje i komentiranje videa. Snimke mogu trajati od tri sekunde do tri minute, a korisnici mogu uređivati ​​svoje isječke koristeći filtere, naljepnice, glazbu i vizualne efekte.

Otkud mu onda tolika popularnost? TikTok je postao jako popularan među mlađima zahvaljujući brojnim plesnim i glazbenim izazovima. Nadalje, ovisno o njihovoj dobi i mjestu stanovanja, korisnici mogu uživo prenositi videosadržaj svojim pratiteljima, kao i podržati svoje omiljene kreatore digitalnim darovima ili pretplatama.

TikTok Shop, namjenska internetska trgovina platforme, omogućuje korisnicima kupnju proizvoda, uključujući one koji se pojavljuju u videozapisima kreatora. Zahvaljujući svemu tome, kao i algoritmu koji je dizajniran da korisnika čim dulje drži uz ekran, TikTok je od 2019. često bio na vrhu ljestvica preuzimanih aplikacija.

Platforma se također tijekom 2023. borila s Instagramom za mjesto najpreuzimanije aplikacija na svijetu te je u ožujku te godine samo u SAD-u dosegla 150 milijuna aktivnih korisnika.

Tko je vlasnik TikToka?

TikTok je u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance koja je osnovana 2012. godine. Tvrtka sa sjedištem u Pekingu registrirana je na Kajmanskim otocima i ima urede diljem Europe i SAD-a. Također posjeduje softver za uređivanje videa CapCut, kao i razne druge aplikacije koje su dostupne samo u kontinentalnoj Kini - uključujući Douyin, kinesku verziju TikToka.

Na čelu TikToka sjedi singapurski poduzetnik Shou Zi Chew. Mnogi analitičari, doduše, vjeruju kako sve ključne odluke i dalje donosi osnivač ByteDancea Zhang Yiming.

Kako radi TikTok?

U središtu TikToka nalazi se je njegov algoritam. Algoritam je, podsjetimo, skup uputa unutar aplikacije koje određuju koji će sadržaj biti predstavljen korisnicima - na temelju podataka o interakciji s prethodnim materijalom. Korisnicima su ponuđena tri glavna feeda - Following, Friends i For You.

Feedovi praćenja (Following) i prijatelja (friends) prikazuju korisnicima sadržaj od ljudi koje su odlučili pratiti i koji ih prate, ali feed Za vas (For You) automatski generira aplikacija. Upravo je taj feed postao glavnim odredištem za korisnike željne novog sadržaja.

Zbog čega je TikTok kontroverzan?

Političari i regulatori diljem svijeta zabrinuti su za kineske vlasnike TikToka, unatoč zajedničkim pokušajima da ih se uvjeri da je aplikacija sigurna. Kao i mnoge druge aplikacije za društvene medije, TikTok prikuplja podatke od korisnika, ali se suočava s upitima o tome koliko ih točno prikuplja i tko im može pristupiti.

Konkretno, kritičari se boje da bi informacije mogle pasti u ruke kineske vlade - nešto što su TikTok i ByteDance oštro poricali da bi se moglo dogoditi. Krajem 2022., novinarka iz Ujedinjenog Kraljevstva otkrila je da je praćena putem računa svoje mačke, a 2023. brojne su institucije, uključujući britansku vladu i parlament, EU i Bijelu kuću, osoblju zabranile korištenje aplikacije na poslovnim telefonima.

TikTok se u više navrata nastojao distancirati od svojih kineskih vlasnika te je pokušao umiriti regulatore inicijativama kao što je 'Project Clover', koji je počeo lokalno pohranjivati ​​podatke europskih korisnika, piše BBC.

Što je račun za TikTok i mogu li SAD zabraniti TikTok?

Američki političari iz obje velike stranke predstavili su zakon u ožujku 2024. za borbu protiv tvrtki koje kontrolira 'strani protivnik'. U slučaju da zakon uspije, ByteDance bi trebao prodati TikTok u roku od šest mjeseci ili se suočiti sa zabranom u američkim trgovinama aplikacijama i platformama za web hosting. Predsjednik Joe Biden kaže da će potpisati prijedlog zakona ako stigne na njegov stol. Bivši šef Activisiona Bobby Kotick navodno razmišlja o kupovini aplikacije.

Zakon slijedi prethodna nastojanja američkih vlasti da aplikaciji ograniče pristup, navodeći kao razlog rizike za nacionalnu sigurnost. Bivši američki predsjednik Donald Trump neuspješno je pokušao zabraniti TikTok i WeChat u kineskom vlasništvu dok je 2020. bio predsjednik. Trump, koji se nada da će biti republikanski kandidat za predsjedničke izbore 2024., kritizirao je novi prijedlog zakona, rekavši da bi ograničavanje TikToka nepravedno koristilo Facebooku.

'Ima puno lošeg, ali i dobrog kod TikToka', rekao je Trump. Predsjednik Joe Biden je prošli tjedan rekao da će potpisati zakon koji je resorni odbor Kongresa jednoglasno odobrio. Bidenova predsjednička kampanja se prošli mjesec pridružila TikToku, a Trumpova nije.

Reagirala i Kina

Kina je u četvrtak, nakon usvajanja zakona u američkom Zastupničkom domu koji predviđa zabranu Tik Toka u ime nacionalne sigurnosti, osudila 'nasilničke metode' Washingtona. Zastupnički dom usvojio je u srijedu zakon koji predviđa zabranu TikToka u Sjedinjenim Državama ako ta društvena mreža ne prekine veze sa osnivačkom tvrtkom ByteDance, ali i s Kinom, prenosi Hina.

'Ako se takozvana obrazloženja o nacionalnoj sigurnosti mogu koristiti kako bi se svojevoljno ugušile uspješne tvrtke iz drugih zemalja, tada više nema niti jednakopravnosti niti pravde', rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin. 'Kada netko vidi dobru stvar koju ima neka druga osoba i želi je prisvojiti, tu se onda zasigurno radi o nasilničkim, banditskim metodama', dodao je.

Peking u četvrtak ne skriva bijes nakon što je Zastupnički dom usvojio zakon koji prijeti zabranom te društvene mreže ako ne prekine sve veze s Kinom. Ovo je nepovoljan razvoj događaja za platformu, koja se do prije nekoliko dana nije činila ugroženom, unatoč tome što glasanje u Senatu ostaje neizvjesno.

'Tekst izglasan u američkom Zastupničkom domu oprečan je načelima poštenog tržišnog natjecanja i međunarodnim pravilima vezanim uz ekonomiju i trgovinu', upozorio je Wang i dodao da SAD mora prestati vršiti pritisak i nepravedno gušiti strana poduzeća na svom tržištu. Također je poručio da će Kina poduzeti 'sve neophodne mjere' kako bi obranila svoje kompanije.

Prije službene kineske reakcije, izvršni direktor Tik Toka, Shou Zi Chew, pozvao je 170 milijuna korisnika te aplikacije u SAD-u da reagiraju. 'Neka vas se čuje. Nećemo prestati braniti vas i nastavit ćemo činiti sve u našoj moći, uključujući i pravna sredstva, kako bismo zaštitili tu sjajnu platformu koju smo razvili s vama', napisao je Shou na X-u.

On je također ocijenio da taj zakon dovodi u opasnost '300.000 radnih mjesta' u SAD-u. 'Ovaj zakon ima unaprijed određen ishod, a to je potpuna zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama. Vlada pokušava lišiti 170 milijuna Amerikanaca ustavnog prava na slobodu izražavanja', priopćila je tvrtka.

Zakon bi ByteDanceu dao 165 dana da se odrekne vlasništva nad TikTokom. Ako to ne bi učinio, trgovine aplikacija kojima upravljaju Apple, Alphabetov Google i drugi ne bi mogle legalno nuditi TikTok niti pružati usluge web hostinga aplikacijama koje kontrolira ByteDance.