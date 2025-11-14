U srcu pustinje Gobi niče 'superbaza': Kina gradi lovce nove generacije i priprema nuklearne testove

Kineska vojska ubrzano širi aktivnosti u tajnoj bazi Lop Nur na rubu pustinje Gobi, kompleksu koji međunarodni analitičari sve češće uspoređuju s američkom 'Area 51' (vojna baza smještena u južnom dijelu zapadne Nevade). Nekad poligon za prvi kineski nuklearni test 1964. godine, danas je to visoko osiguran tehnološki centar u kojem se razvija najsuvremenija zrakoplovna i raketna tehnologija daleko od oči znatiželjnika

Prostrana baza u udaljenom dijelu sjeverozapadne pokrajine Xinjiang sada je domaćin najduže svjetske piste, rastućeg poligona za nuklearna testiranja, kao i desetaka neuglednih zgrada koje su zbunile vodeće obrambene stručnjake. Najnovije satelitske snimke Planet Labsa, podijeljene s britanskim Telegraphom, donose rijedak uvid u ono što Kineska narodna oslobodilačka vojska trenutačno razvija. Na golemoj pisti, dugoj gotovo pet kilometara, prvi su put uočena dva nova prototipa kineskih stealth lovaca bez repova, što je konstrukcija koja dramatično smanjuje radarski odraz (signal se elegantno rasprši umjesto da se odbije prema prijemniku) i povećava nevidljivost u zraku.

Na glavnoj platformi, koja je posljednjih mjeseci značajno proširena, analitičari su identificirali Chengdu J-36, dvostrukog lovca velikih dimenzija s tri motora, dizajniranog bez vertikalnih i horizontalnih repnih stabilizatora, tzv. bezrepni stealth koncept. Stručnjak za zrakoplovstvo Peter Layton ističe da uklanjanje repnih površina omogućuje raspršivanje radarskog signala umjesto njegova odbijanja prema izvoru, što takve letjelice čini iznimno teško uočljivima. J-36 je prvi put poletio u prosincu 2024. godine, ali njegova prisutnost na Lop Nuru do sada nije bila potvrđena. Riječ je o velikom borbenom avionu s rasponom krila oko 24 metra i duljine 22,5 metara te može nositi znatan borbeni teret. Američke obavještajne procjene sugeriraju i da bi mogao djelovati kao zapovjedna platforma koja koordinira rojeve dronova. Posebno se ističe treći motor, vrlo rijedak u modernoj vojnoj avijaciji – on upućuje na sposobnost supersoničnog letenja bez naknadnog izgaranja, što avionu omogućava dugotrajne letove pri velikoj brzini. Drugi prototip, J-XDS / J-50, manji je dvomotorni jednosjed. Dizajniran je za let na velikim visinama i brzinama, s naglaskom na rano lansiranje projektila prije nego što ga protivnička obrana uspije otkriti. Pretpostavlja se da će J-36 i J-50 djelovati zajedno kao udarna skupina koja može probiti branjeni zračni prostor supersoničnom brzinom jer oba aviona imaju sposobnost dugotrajnog leta iznad brzine zvuka. U kontekstu hipotetske kineske ofenzive na Tajvan, takva bi sposobnost značila drastično kraće vrijeme reakcije tajvanske protuzračne obrane.

Uz razvoj novih borbenih aviona, satelitski analitičari bilježe intenzivne građevinske radove na širem području Lop Nura. Renny Babiarz, bivši analitičar američke Nacionalne geospacijalne obavještajne agencije, otkrio je da je Kina između 2020. i 2024. godine izgradila potpuno novo nuklearno testno područje istočno od poligona. Snimke pokazuju nove vertikalne bušotine, horizontalne tunele za detonaciju niskog intenziteta, nove pristupne ceste i logističke zone te objekte za skladištenje eksplozivnih materijala. Iako nema seizmičkih tragova velikih podzemnih eksplozija, Babiarz upozorava da je niskointenzivno testiranje moguće izvesti bez zamjetnih seizmičkih signala. Nakon objave njegova istraživanja, zabilježen je i 'kontinuiran promet' prema jednoj od novih bušotina, kao i nastavak radova na pomoćnim objektima. 'Kina je dovršila gotovo sve pripreme da bi mogla provesti test kad god to odluči', kaže Babiarz. 'Aktivnost je stalna i jasno upućuje na to da je novo područje operativno.'