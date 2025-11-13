Srbija u drami ostala bez Svjetskog prvenstva; Albanija ispisala povijest

Nogometaši Srbije su u kvalifikacijama za SP 2026. godine na Wembleyu izgubili od Engleske 2:0 i tako definitivno ostali bez plasmana na Mundijal
Srbima su presudili Sako golom u 28. minuti utakmice te Eze koji je zabio u 90. minuti susreta. Imala je Srbija nekoliko izglednih prilika u samoj završnici utakmice, ali je ostalo 2:0 pa Orlovi neće vidjeti Svjetsko prvenstvo.
Engleska je večeras pobjedom nad Srbijom potvrdila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će Albanija u doigravanje nakon minimalne pobjede 1:0 protiv Andore.
Junak Engleske bio je nogometaš Arsenala Bukayo Saka, koji je u 28. minuti doveo domaćine u vodstvo, a Eberechi Eze je u 90. minuti postavio konačnih 2:0. Srbija na Wembleyju nije uspjela doći do gola niti prirediti iznenađenje.
Albancima je pak ključna tri boda u Andori donio Kristjan Asllani pogotkom u sredini drugog dijela, čime je njegova reprezentacija osigurala mjesto u baražu.
Nakon sedam kola Engleska vodi skupinu s maksimalnih 21 bodom i impresivnom gol-razlikom 19:0. Srbija je treća s deset bodova, četiri manje od drugoplasirane Albanije. U posljednjem kolu Srbija dočekuje Latviju, dok Engleska gostuje u Albaniji u utakmici bez natjecateljskog značaja.