Srbija u drami ostala bez Svjetskog prvenstva; Albanija ispisala povijest

I.Ž.

13.11.2025 u 22:39

Engleska - Srbija, kvalifikacije za SP 2026.
Engleska - Srbija, kvalifikacije za SP 2026. Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Nogometaši Srbije su u kvalifikacijama za SP 2026. godine na Wembleyu izgubili od Engleske 2:0 i tako definitivno ostali bez plasmana na Mundijal

Srbima su presudili Sako golom u 28. minuti utakmice te Eze koji je zabio u 90. minuti susreta. Imala je Srbija nekoliko izglednih prilika u samoj završnici utakmice, ali je ostalo 2:0 pa Orlovi neće vidjeti Svjetsko prvenstvo.

Engleska je večeras pobjedom nad Srbijom potvrdila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će Albanija u doigravanje nakon minimalne pobjede 1:0 protiv Andore.

Junak Engleske bio je nogometaš Arsenala Bukayo Saka, koji je u 28. minuti doveo domaćine u vodstvo, a Eberechi Eze je u 90. minuti postavio konačnih 2:0. Srbija na Wembleyju nije uspjela doći do gola niti prirediti iznenađenje.

Engleska - Srbija, kvalifikacije za SP 2026., 13.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN

Albancima je pak ključna tri boda u Andori donio Kristjan Asllani pogotkom u sredini drugog dijela, čime je njegova reprezentacija osigurala mjesto u baražu.

Nakon sedam kola Engleska vodi skupinu s maksimalnih 21 bodom i impresivnom gol-razlikom 19:0. Srbija je treća s deset bodova, četiri manje od drugoplasirane Albanije. U posljednjem kolu Srbija dočekuje Latviju, dok Engleska gostuje u Albaniji u utakmici bez natjecateljskog značaja.

Tablice omogućuje Sofascore

