PROGRAM 'BOŽANSKA LETJELICA'

Oštećenje je ozbiljno: Posada kineskog svemirskog broda vraća se na Zemlju

M.Č./Hina

14.11.2025 u 06:32

Shenzou-20
Shenzou-20 Izvor: EPA / Autor: XINHUA / Li Minggang
Bionic
Reading

Tri kineska astronauta čiji je povratak na Zemlju odgođen zbog svemirskog otpada koji je prošli tjedan udario u njihov brod, vratit će se u petak drugom svemirskom letjelicom, priopćila je Kineska svemirska agencija za upravljanje svemirom (CMSA)

Kina je u protekle četiri godine slala po troje astronauta na svoju stalno naseljenu svemirsku postaju Tiangong i to na razdoblje do šest mjeseci, u sklopu programa Shenzhou ili "Božanska letjelica".

Misija Shenzhou-20 započela je u travnju i odvijala se glatko sve dok ono što je CMSA nazvala "sumnjivim udarom sitnog svemirskog otpada" u tu svemirsku letjelicu nije dovelo do odgode povratka posade na Zemlju, izvorno planiranog za 5. studenog.

Odgoda, iako kratka, vrlo je neobična za program koji je funkcionirao kao sat i u protekloj godini dosegao nove prekretnice poput slanja astronauta rođenih 1990-ih i rekordno duge šetnje svemire, a postoje i planovi za obuku i slanje prvog stranog astronauta iz Pakistana u Tiangong sljedeće godine.

Astronauti svemirske letjelice Shenzhou-20
Astronauti svemirske letjelice Shenzhou-20 Izvor: EPA / Autor: XINHUA / Jin Liwang

Oštećenje letjelice je ozbiljno

Svaka misija Shenzhou završava primopredajom, tijekom koje posada koja odlazi dočekuje posadu koja dolazi i preuzima operacije svemirske stanice. Tijekom razdoblja primopredaje, koje traje nekoliko dana, dva broda Shenzhou pristaju uz svemirsku stanicu.

Odluka o vraćanju posade Shenzhou-20 na Zemlju svemirskom letjelicom koju je koristila posada Shenzhou-21, a koja je svoj šestomjesečni boravak u svemiru započela prije dva tjedna, sugerira da je oštećenje letjelice Shenzhou-20 dovoljno ozbiljno da kineske svemirske vlasti smatraju da je zasad nesposobna za let.

vezane vijesti

Novi logistički problemi

S obzirom na oštećenje letjelice Shenzhou-20, kineski program s ljudskom posadom suočit će se s novim logističkim problemima. S povratkom Shenzhou-21 na Zemlju šest mjeseci ranije nego što je planirano, posada letjelice ostat će na svemirskoj postaji bez ikakve letjelice koja bi ih mogla odvesti kući u slučaju nužde.

CMSA je u petak objavila da će svemirska letjelica Shenzhou-22 biti lansirana u "prikladno vrijeme u budućnosti".  

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JEDNA OD NAJRJEĐIH

JEDNA OD NAJRJEĐIH

Tek 50 ljudi na svijetu ima ovu krvnu grupu. Znanstvenici je sada pokušavaju stvoriti u laboratoriju
PROGRAM 'BOŽANSKA LETJELICA'

PROGRAM 'BOŽANSKA LETJELICA'

Oštećenje je ozbiljno: Posada kineskog svemirskog broda vraća se na Zemlju
RANIJE NEGO ŠTO SE MISLILO

RANIJE NEGO ŠTO SE MISLILO

NASA pomoću superračunala izračunala kada će život na Zemlji nestati

najpopularnije

Još vijesti