Oštećenje je ozbiljno: Posada kineskog svemirskog broda vraća se na Zemlju

Kina je u protekle četiri godine slala po troje astronauta na svoju stalno naseljenu svemirsku postaju Tiangong i to na razdoblje do šest mjeseci, u sklopu programa Shenzhou ili "Božanska letjelica".

Misija Shenzhou-20 započela je u travnju i odvijala se glatko sve dok ono što je CMSA nazvala "sumnjivim udarom sitnog svemirskog otpada" u tu svemirsku letjelicu nije dovelo do odgode povratka posade na Zemlju, izvorno planiranog za 5. studenog.

Odgoda, iako kratka, vrlo je neobična za program koji je funkcionirao kao sat i u protekloj godini dosegao nove prekretnice poput slanja astronauta rođenih 1990-ih i rekordno duge šetnje svemire, a postoje i planovi za obuku i slanje prvog stranog astronauta iz Pakistana u Tiangong sljedeće godine.