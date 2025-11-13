Stopirana misija NASA-e: Snažna geomagnetska oluja prizemljila divovsku raketu Blue Origina

Blue Origin je objavio da je njihova divovska raketa New Glenn spremna za lansiranje, što bi bila prva velika znanstvena misija NASA-inih razmjera koju je svemirska tvrtka Jeffa Bezosa ikada poduzela za klijenta koji tu uslugu plaća. To bi također bilo prvo lansiranje tvrtke od inauguralnog leta rakete New Glenn u siječnju.

"Međutim, zbog vrlo povišene sunčeve aktivnosti i njezinih potencijalnih učinaka na svemirske letjelice EscaPADE, NASA odgađa lansiranje dok se uvjeti svemirskog vremena ne poboljšaju", objavila je tvrtka na svojoj web stranici u srijedu.

New Glenn, dvostupanjska raketa za prijevoz teških tereta visoka 32 kata, trebala je biti lansirana u nedjelju iz američke svemirske postaje u Cape Canaveralu na Floridi, noseći dva satelita EscaPADE namijenjena Marsu u svom teretnom prostoru. No, let je toga dana otkazan zbog guste naoblake.

Otkazano lansiranje

Misija je bila pomaknuta za srijedu, ali Blue Origin je na neodređeno vrijeme otkazao lansiranje nakon što je Američki centar za predviđanje svemirskog vremena objavio upozorenja na jaku geomagnetsku oluju. Oluju je izazvao nalet visokoenergetskih nabijenih čestica izbačenih u svemir iz velikih erupcija na površini Sunca.

Rezultirajući tok zračenja nabijenih čestica, odnosno plazme, izmjeren je na Zemlji u srijedu na razinama G-4, odnosno "teškim", što je jedan stupanj niže od najvišeg stupnja G-5 ili "ekstremnog". Predviđa se da će geomagnetska oluja u četvrtak još ojačati.