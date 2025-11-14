Novi šef Ericssona Nikole Tesle o viziji konkurentne Hrvatske na FER Connectu

FER Connect u organizaciji Alumni odbora FER-a, sada već tradicionalno okupljanje FER-ovih sadašnjih i bivših studenata, otvorit će dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas. Uslijedit će predavanje uz uvide stečene internacionalnim radom dr. sc. Krajnovića, koji se specijalizirao za telekomunikacijsku industriju, istraživanje i razvoj proizvoda te digitalnu transformaciju, a sada je preuzeo najveću ICT kompaniju u Hrvatskoj.

'Niz relevantnih govornika nastavljamo sa Sinišom Krajnovićem, koji će prvo javno predavanje nakon preuzimanja vodstva Ericssona Nikole Tesle održati upravo na FER Connectu. Teško je zamisliti bolju osobu od dr. Krajnovića, našeg alumnusa i čovjeka izvanredno uspješne međunarodne odnosno interkontinentalne karijere na vodećim pozicijama u ICT industriji, za uvid u kompleksnu međuovisnost tehnološkog razvoja i gospodarskog napretka na globalnoj, ali i lokalnoj razini. Njegovo bogato poslovno iskustvo bit će i dobar temelj za pitanja i raspravu, ulaz je slobodan', najavljuje Mladen Pejković, predsjednik Alumni odbora FER-a.

Podsjetimo, FER Connect inicijativa je Alumni odbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu koja okuplja bivše studente, danas renomirane stručnjake iz raznih gospodarskih grana, s ciljem umrežavanja, dijeljenja relevantnih informacija te stvaranja platforme za ostvarivanje suradnje korisne za širu društvenu zajednicu.

Broj mjesta u FER-ovoj dvorani D1 je ograničen, stoga je potrebno registrirati se putem obrasca za prijavu.