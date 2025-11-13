Altman otkrio recept za uspjeh i što će se najviše promijeniti u AI eri: 'Ovo ostaje temelj'

Ocijenio je kako će transformirati gotovo svaki dio rada i društva. Bit će ga sram ako OpenAI neće biti prva velika tvrtka kojom upravlja umjetna inteligencija kao izvršna direktorica.

Najbolje vrijeme za ulazak u računalnu znanost je upravo sada, uvjeren je glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman . Naročito ako se usredotočite na umjetnu inteligenciju jer će ona biti tehnologija koja će definirati ovu generaciju i biti najvažnija stvar tijekom duljeg razdoblja.

Cilj OpenAI-ja je do ožujka 2028. godine imati pravog automatiziranog istraživača umjetne inteligencije. Što se karijere tiče, Altman smatra kako trebate pronaći najpametniju skupinu ljudi koju možete i puno se družiti s njima.

'Radite na zanimljivim problemima, družite se s pametnim ljudima, pokušajte pokrenuti čvrstu petlju povratnih informacija kako biste bili sve bolji i bolji u onome što radite', naglasio je. Način na koji škole podučavaju računalne znanosti vjerojatno bi se, prema njegovom mišljenju, trebao prilično promijeniti jer umjetna inteligencija mijenja način na koji se piše softver.

Promjena fakultetskog kurikuluma kako bi se uskladila s novom stvarnošću AI agenata zahtijevat će 'malo razmišljanja'. Za svoje obrazovanje pri Sveučilištu Stanford rekao je kako je bilo deset godina iza onog što je bilo najkorisnije. I drugi tehnološki lideri upozorili su kako sveučilišta ne prate brze promjene u umjetnu inteligenciju.

Profesor sa Stanforda i osnivač Google Braina Andrew Ng istaknuo je kako studenti računalnih znanosti bilježe veće stope nezaposlenosti jer 'sveučilišta nisu dovoljno brzo prilagodila kurikulume za AI kodiranje'. Ipak, obrazovanje iz računalnih znanosti ostaje temelj jer uči sustavnom razmišljanju, što je korisno čak i ako AI alati mijenjaju način na koji ljudi kodiraju, piše Business Insider.