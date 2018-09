Milijunski projekt IT parka u Osijeku je zapeo. Provjerili smo zašto

Višemilijunski projekt koji bi u gradu na Dravi mogao zapošljavati mlade stručnjake i smanjiti nezaposlenost napreduje puževim korakom, a mi smo provjerili zašto

OSC je nedavnim otvorenim pismom skrenuo pozornost javnosti na to da projekt IT park već sad traje dulje nego gradnja zgrade u doba Khuena Hedervaryja , a još nije iskopana ni prva lopata zemlje.

U toj bi zoni tvrtke imale mogućnost otkupa parcela za gradnju vlastitih objekata, dok Grad Osijek planira izgradnju zajedničkog objekta s prostorima za najam. Tako bi se zadovoljile infrastrukturne potrebe tvrtki svih veličina u gradu u kojem situacija s poslovnim prostorom za IT tvrtke srednje veličine nije nimalo blistava kad je riječ o raspoloživom prostoru i uvjetima najma, ističu u udruzi Osijek Software City (OSC) koja je još prije tri godine inicirala realizaciju projekta IT park.

Projekt IT park u Osijeku, osamnaest milijuna kuna vrijedna investicija, zamišljen je kao specijalizirana poduzetnička zona za tvrtke iz IT sektora na površini nešto manjoj od 25.000 kvadratnih metara u Gackoj ulici.

Gradnju pojedinačnih objekata u potpunosti će financirati tvrtke. No, kad bi gradnja temeljne infrastrukture mogla početi nemoguće je odrediti jer za to ne postoji rok . To je bio jedan od problema koji je OSC nagnao na objavu otvorenog pisma.

Unatoč ograničenjima, kako zakonskih tako i provedbenih postupaka, i dalje u planovima Grada Osijeka nepromijenjeno stoji dogovoren rok s OSC-om prema kojem bi Grad do 31. prosinca 2018. godine raspisao Javni natječaj za ulazak u IT park.

Gradnja IT parka čini se kao situacija u kojoj svi dobivaju. IT tvrtke mogle bi useliti u poslovne prostore koji odgovaraju njihovim potrebama, zaposlenost bi porasla, otvorila bi se prilika za korištenje sredstava iz europskih fondova, a osječki gradski proračun dobio nove izvore prihoda. Pa ipak, projekt napreduje puževim korakom.

'No, što to vrijedi kad za ulazak u svaki takav program morate imati građevinsku dozvolu, a na projektnoj dokumentaciji ne možete ni početi raditi dok nemate parcelu, a nitko ne zna kad ćete dobiti parcelu, niti kako će ona izgledati. Ukoliko javni poziv za ulazak u vlasništvo ne bude objavljen do kraja ove godine , iduća gređevinska sezona je već sada više-manje izgubljena. Bojimo se da za sezonu 2020. nitko više neće imati strpljenja', upozoravaju iz OSC-a.

Osječka gradska uprava aktivno je uključena u sve segmente ovog kompleksnog projekta koji obuhvaća postupak zamjene zemljišta s Poljoprivrednim institutom Osijek, izradu Programa poticaja i olakšica u IT parku, prijedlog Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u IT parku te Javni poziv za prodaju čestica opterećen pravom građenja, pripremu projektno-tehničke dokumentacija za kompletno komunalno i infrastrukturo opremanje, Odluke o komunalnom doprinosu i naknadi, raspisivanje Strateškog projekta IT parka te osiguravanje bespovratnih izvora sufinanciranja.

Podsjetimo, 7. veljače 2018. godine potpisan je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru OKPP u financijskom razdoblju 2014. - 2020. u kojem je IT park planiran kao strateški projekt ukupne vrijednosti više od 18 milijuna kuna od čega je osigurano preko 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava dok će razliku sufinancirati Grad Osijek.

Nadamo se da će ovaj otvoreni poziv OSC-a potaknuti sve ostale dionike koji sudjeluju u procesu realizacije projekta IT parka da ubrzaju postupke donošenja odluka i svoje djelovanje.

Grad Osijek izgradnjom specijalizirane infrastrukture projekta IT parka želi stvoriti novu, odgovarajuću i atraktivnu poduzetničku infrastrukturu s ciljem privlačenja, rasta i razvoja tvrtki iz IT sektora, a samim time i rast i razvoj Grada Osijeka u novom smjeru kojim bi u suradnji i sinergiji s IT zajednicom postali regionalno IT središte.