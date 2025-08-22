Tražite posao u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

Tvrtka HUMBLE HUNTERS zapošljava na poziciji Recruitment Project Manager (m/ž). Od kandidata se očekuje vođenje projekata od početka do kraja, odnosno upravljanje cijelim procesom zapošljavanja od inicijalne narudžbe do konačnog zapošljavanja. Tvrtka nudi rad u poticajnom i motivirajućem okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja te konkurentnu plaću i beneficije. Rok za prijavu je 31. kolovoza.

MICRO-LINK traži Inženjera komunikacijskih sustava – IoT specijalista (m/ž). Osoba na ovom radnom mjestu bit će zadužena za integraciju ICT rješenja, projektiranje i planiranje radiokomunikacijskih i telekomunikacijskih sustava. Tvrtka nudi poticajno, mlado i dinamično radno okruženje, sudjelovanje u zanimljivim projektima temeljenima na inovativnim ICT tehnologijama, mogućnost stručnog usavršavanja te ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Prijave su otvorene do 31. kolovoza.

Plodine zapošljavaju Referenta za informatiku (m/ž) s vrlo dobro poznavanje hardware-a i mreže te operativnih sustava Windows i Linux. Posao se odvija u dinamičnom radnom okruženju, a novim zaposlenicima osigurava se uvođenje u posao uz pomoć mentora. Pruža se mogućnost daljnjeg stručnog usavršavanja i napredovanja te raznolikost radnih zadataka. Uz to, zaposlenicima su dostupni uskrsnica, božićnica, regres za godišnji odmor i dodatak za prehranu. Prijave su otvorene do 31. kolovoza.



Erste Group Card Processor traži Voditelja projekata (m/ž). Osoba na ovoj poziciji bit će odgovorna za definiranje opsega i ciljeva projekata, izradu projektnog plana, praćenje napretka provedbe zadataka te koordinaciju više entiteta u svrhu uspješne provedbe projekta. Tvrtka nudi rad u iskusnom i visoko kvalificiranom timu, dopunsko zdravstveno osiguranje, godišnju uplatu u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond te program dodjele dionica Erste Grupe. Također, na raspolaganju je fleksibilno radno vrijeme s kliznim početkom i završetkom radnog dana, mogućnost povremenog rada od kuće i skraćenog rada petkom. Prijave traju do 9. rujna.



Alma Career Croatia zapošljava na poziciji Site Reliability Engineer (m/ž). Glavni zadatak ove pozicije jest unošenje tehnološkog znanja u razvojni tim i suradnja s njima u dizajnu, razvoju i nadzoru aplikacija i infrastrukture, kao i definiranju i praćenju troškova infrastrukture i ciljeva razine usluge. Tvrtka nudi bruto plaću u rasponu od 3.200 do 3.500 eura, profesionalne edukacije, tečajeve i konferencije, dodatno zdravstveno osiguranje, subvenciju za sportske aktivnosti (Multisport ili Gyms4You), hibridni model rada te prijateljsko i ugodno radno okruženje s otvorenom komunikacijom. Rok za prijavu je 10. rujna.

