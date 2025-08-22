NAPOKON

Nakon šest godina čekanju je kraj: Hollow Knight: Silksong stiže 4. rujna

Damir Rukavina

22.08.2025 u 09:14

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Team cherry
Bionic
Reading

Najiščekivanija igra na Steamu i nastavak jedne od najboljih platformskih igara svih vremena dobio je dan izlaska. Nadamo se da ga neće opet odgoditi

Ljubitelji metroidvanija napokon su dočekali vijest na koju čekaju godinama: Hollow Knight: Silksong izlazi 4. rujna. Informacija je objavljena u sklopu posebnog YouTube streama, a igra će se moći isprobati i na Gamescomu u Kölnu, gdje će biti dostupna na štandovima Nintenda i Xboxa. S obzirom na očekivanja i popularnost serijala, posjetitelje vjerojatno čekaju vrlo dugački redovi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Team Cherry

Od DLC-a do punokrvnog nastavka

Prvotni Hollow Knight, koji je australski studio Team Cherry izbacio 2017., postao je jedan od najcjenjenijih indie naslova desetljeća. Njegov jedinstveni ugođaj, mračna atmosfera i izazovan metroidvania dizajn donijeli su mu golemu bazu obožavatelja. Silksong je isprva zamišljen kao DLC proširenje, ali je ubrzo prerastao u samostalni nastavak, čime su se i očekivanja publike značajno povećala.

Godine čekanja i odgoda

Razvoj Silksonga pretvorio se u višegodišnji proces, dovoljno dug da sama igra postane predmet internetskih šala i memova - fanovi umjesto termina 'Shitposting' memove s temom izlaska igre zovu 'Silkposting'. Nakon što je projekt bio odgođen 2023., mnogi su fanovi gotovo na svakom velikom gaming događaju očekivali službenu najavu datuma izlaska. Pojedine glasine, poput onih s Nintendo Directa u travnju, sugerirale su da će igra ipak stići 2025., što je fanovima dalo novu dozu nade i strpljenja.

vezane vijesti

Oprezni optimizam

S obzirom na dugotrajan razvoj i više odgoda, objava datuma izlaska donosi veliko uzbuđenje, ali i određenu dozu opreza. Iako je 4. rujna sada službeno najavljen kao dan izlaska, uvijek postoji mogućnost dodatnog odgađanja.

Jedno je sigurno: Hollow Knight: Silksong ostaje jedan od najočekivanijih naslova godine, a obožavatelji širom svijeta napokon imaju razlog za odbrojavanje dana do povratka u njegov mračni, ali očaravajući svijet, piše Engadget.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPOKON

NAPOKON

Nakon šest godina čekanju je kraj: Hollow Knight: Silksong stiže 4. rujna
ISTRAŽIVANJE

ISTRAŽIVANJE

Web preglednici s umjetnom inteligencijom su sigurnosna prijetnja
TEHNO PREGLED

TEHNO PREGLED

Održan je Made by Google, evo najvažnijih noviteta

najpopularnije

Još vijesti