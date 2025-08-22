Nakon šest godina čekanju je kraj: Hollow Knight: Silksong stiže 4. rujna

Najiščekivanija igra na Steamu i nastavak jedne od najboljih platformskih igara svih vremena dobio je dan izlaska. Nadamo se da ga neće opet odgoditi
Ljubitelji metroidvanija napokon su dočekali vijest na koju čekaju godinama: Hollow Knight: Silksong izlazi 4. rujna. Informacija je objavljena u sklopu posebnog YouTube streama, a igra će se moći isprobati i na Gamescomu u Kölnu, gdje će biti dostupna na štandovima Nintenda i Xboxa. S obzirom na očekivanja i popularnost serijala, posjetitelje vjerojatno čekaju vrlo dugački redovi.
Od DLC-a do punokrvnog nastavka
Prvotni Hollow Knight, koji je australski studio Team Cherry izbacio 2017., postao je jedan od najcjenjenijih indie naslova desetljeća. Njegov jedinstveni ugođaj, mračna atmosfera i izazovan metroidvania dizajn donijeli su mu golemu bazu obožavatelja. Silksong je isprva zamišljen kao DLC proširenje, ali je ubrzo prerastao u samostalni nastavak, čime su se i očekivanja publike značajno povećala.
Godine čekanja i odgoda
Razvoj Silksonga pretvorio se u višegodišnji proces, dovoljno dug da sama igra postane predmet internetskih šala i memova - fanovi umjesto termina 'Shitposting' memove s temom izlaska igre zovu 'Silkposting'. Nakon što je projekt bio odgođen 2023., mnogi su fanovi gotovo na svakom velikom gaming događaju očekivali službenu najavu datuma izlaska. Pojedine glasine, poput onih s Nintendo Directa u travnju, sugerirale su da će igra ipak stići 2025., što je fanovima dalo novu dozu nade i strpljenja.
Oprezni optimizam
S obzirom na dugotrajan razvoj i više odgoda, objava datuma izlaska donosi veliko uzbuđenje, ali i određenu dozu opreza. Iako je 4. rujna sada službeno najavljen kao dan izlaska, uvijek postoji mogućnost dodatnog odgađanja.
Jedno je sigurno: Hollow Knight: Silksong ostaje jedan od najočekivanijih naslova godine, a obožavatelji širom svijeta napokon imaju razlog za odbrojavanje dana do povratka u njegov mračni, ali očaravajući svijet, piše Engadget.