Može li Hrvatska imati ozbiljnu i jaku industriju računalnih igara? U to nitko ne sumnja, ali...

Industrija računalnih igara može biti i brzorastući i lukrativan biznis. To su prepoznale mnoge države i pojedini investitori u Europi, a Hrvatska? Pročitajte što za tportal o tome govore ključni igrači na domaćoj sceni

Rezultati su odlični, kako za hrvatske tako i za europske prilike. Ipak, naši sugovornici uvjereni su da to može biti tek početak eksplozivnog rasta koji bi mogao u kratkom roku višestruko vratiti sve što se uloži u razvoj te industrije. Što je potrebno učiniti kako bi se to ostvarilo? Porazgovarali smo s nekima od poznavatelja i ključnih igrača u domaćoj industriji računalnih igara.

'Spominje se veći broj developerskih kuća, između 25 i 30, ali to uzima u obzir i obrte. Neke značajnije IT tvrtke počele su ulagati u razvoj igara kroz projekte koji nisu još prerasli u samostalne tvrtke, tako da se ne može mjeriti njihov uspjeh i utjecaj na industriju', rekao je tportalu Alexandar Friedman iz Odjela za tehnološki razvoj i IT u Hrvatskoj gospodarskoj komori.