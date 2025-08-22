Studija: Ljudi iz kamenog doba nisu bili milosrdni prema ratnim zarobljenicima

Novo istraživanje dokazuje koliko su naši pretci bili skloni pretjeranom nasilju - puno prije prvih država i kraljevstava

Kada se govori o ljudima iz kamenog doba, većinu ih zamišljamo kao male zajednice koje žive u špiljama, koriste jednostavne kamene alate i ostavljaju crteže na stijenama. No, ljudi u neolitiku, posljednjem razdoblju kamenog doba (oko 9000. – 3300. g. pr. Kr.), vodili su i ratove te ponekad na zastrašujući način uništavali svoje neprijatelje. U novoj studiji objavljenoj u časopisu Science Advances, međunarodni tim istraživača donosi dokaze koji upućuju na to da su neolitički stanovnici današnje sjeveroistočne Francuske iznakazili strane osvajače i time obilježavali pobjede u ratnim sukobima. Otkriće bi moglo predstavljati jedan od najstarijih dokaza ritualiziranog slavljenja vojne pobjede u prapovijesnoj Europi.

Jezivi nalazi iz pokopnih jama Arheolozi su analizirali 82 ljudska kostura i odvojene udove pronađene u pokopnim jamama na dva lokaliteta blizu Strasbourga, u Achenheimu i Bergheimu, datiranim između 4300. i 4150. g. pr. Kr. Neki su ostaci pokazivali tragove nasilja, uključujući odsječene ruke i prijelome lubanja, što sugerira da su žrtve umrle nasilnom smrću. Znanstvenici su zaključili da su te žrtve vjerojatno bili pripadnici neprijateljskih skupina, brutalno pogubljeni te potom bačeni u jame zajedno s 'trofejima' u obliku odrezanih gornjih udova. Ovakvi postupci predstavljali bi jedan od najranijih primjera ritualiziranog obilježavanja pobjede nad neprijateljem, piše Gizmodo.

