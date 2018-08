Domaći Gideon Brothers robotima želi pokoriti Europu. A prvi će raditi u skladištu...

Nakon što je hrvatski startup s adresama u Zagrebu i Osijeku privukao investiciju od pet milijuna kuna najavljuje novi projekt - stvaranje robota koji će moći samostalno djelovati u skladištima i obavljati niz poslova vezanih uz logistiku. Pogledajte što su nam o svemu rekli Matija Kopić i Milan Račić, dvojac koji stoji iza Gideon Brothersa

Gideon je sudac spomenut u Starom zavjetu (Knjiga o sucima, od 6. do 8. poglavlja). 'Dobio je zadaću da podigne vojsku i uspješno ju je obavio. Prvo je prikupio tri tisuće ljudi, da bi potom taj broj sveo na 300 jako fokusiranih vojnika. To je priča o tome kako je kvaliteta važnija od kvantitete', objasnio je kako je novi pothvat dobio ime njegov suosnivač Matija Kopić.

Ipak, rad na Farmeronu djelomično je zaslužan za nastanak novog startupa. 'Dok smo razvijali Farmeron, imali smo posla s automatizacijom na farmama, što me zaintrigiralo. Nije teško uvidjeti to da su robotika i umjetna inteligencija budućnost rada', rekao je tportalu Kopić, suosnivač i glavni izvršni direktor firme Gideon Brothers.

'Ta je industrija zaljubljena u mobilnu robotiku i suočena je s kritičnim manjom radne snage. Za svakih šest radnih mjesta javlja se po jedan radnik, prema podacima koje je istraživanjem prikupila tvrtka DHL. Rastom e-trgovine - do kojeg će sigurno doći - taj će problem postajati sve ozbiljniji', uvjeren je Račić.

Uz to, ovo je mlada industrija pred kojom je velika budućnost. Zašto Hrvatska ne bi njome dominirala? Ništa nas u tome ne priječi. Ustvari, Gideon Brothers potukao je u natjecanju 150 drugih srodnih startupova prošlog mjeseca u Londonu. Mijenjamo očekivanja ljudi vezana uz to što je moguće ostvariti u Hrvatskoj. To što radimo dobro je za ovu zemlju', smatra Račić.

'Inače nismo skloni neutemeljenom optimizmu, ali ako se sve posloži kako treba, Hrvatska može postati središtem za umjetnu inteligenciju i autonomnu robotiku. U tom smislu su inicijative poput Croatian Makers iznimno važne jer je poticanje zanimanja za robotiku među djecom ogroman korak u pravom smjeru', dodao je Kopić.