Osječki informatičari prozivaju gradsku vlast: Hoće li lokalne IT tvrtke i dalje biti prepuštene same sebi?

U pet godina udvostručen rast

Od 2012. do 2017. godine u IT sektoru na području Osječko-baranjske županije svi kriteriji rasta otprilike udvostručeni. U toj županiji danas djeluje 150 IT tvrtki i obrta, koji zapošljavaju više od 600 ljudi. Protekle godine su ostvarili gotovo dvjesto milijuna kuna prihoda, naveli su iz Osijek Software Cityja.