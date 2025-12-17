Španjolci o Hrvatu: Riješio je kaos i nije slavio

Baskijska momčad imala je znatno više problema nego što se očekivalo protiv trećeligaša. Prvo poluvrijeme bilo je za zaborav, sve vrijedno spomena dogodilo se u nastavku, a ključnu ulogu odigrao je hrvatski veznjak Luka Sučić.

Sučić je na teren ušao u 74. minuti pri rezultatu 0:0, a već pet minuta kasnije iskoristio je pogrešku suparnika, varkom izbacio čuvara i mirno pogodio bliži kut za 0:1.

Njegov pogodak odjeknuo je i u španjolskim medijima. As piše kako je u općem kaosu na terenu prvi pogodak zabio igrač koji je ove sezone uglavnom bio u sjeni i koji se spominje kao kandidat za odlazak u zimskom prijelaznom roku. Navodi se i da Sučić gol gotovo nije ni proslavio te da je riječ o nogometašu koji je ove sezone nevidljiv i uglavnom čeka priliku s klupe.

Za Sučića je to bio tek sedmi nastup ove sezone. Uoči ove utakmice skupio je svega 220 minuta na terenu.