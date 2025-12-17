NEVIDLJIV OVE SEZONE

Španjolci o Hrvatu: Riješio je kaos i nije slavio

A.H.

17.12.2025 u 07:36

Luka Sučić
Luka Sučić Izvor: EPA / Autor: Juan Herrero/EPA
Bionic
Reading

Nogometaši Real Sociedada izborili su plasman u osminu finala Kupa kralja nakon uzbudljive pobjede 2:1 protiv Eldensea, a odluka je pala doslovno u posljednjim trenucima susreta.

Baskijska momčad imala je znatno više problema nego što se očekivalo protiv trećeligaša. Prvo poluvrijeme bilo je za zaborav, sve vrijedno spomena dogodilo se u nastavku, a ključnu ulogu odigrao je hrvatski veznjak Luka Sučić.

Sučić je na teren ušao u 74. minuti pri rezultatu 0:0, a već pet minuta kasnije iskoristio je pogrešku suparnika, varkom izbacio čuvara i mirno pogodio bliži kut za 0:1.

Njegov pogodak odjeknuo je i u španjolskim medijima. As piše kako je u općem kaosu na terenu prvi pogodak zabio igrač koji je ove sezone uglavnom bio u sjeni i koji se spominje kao kandidat za odlazak u zimskom prijelaznom roku. Navodi se i da Sučić gol gotovo nije ni proslavio te da je riječ o nogometašu koji je ove sezone nevidljiv i uglavnom čeka priliku s klupe.

Za Sučića je to bio tek sedmi nastup ove sezone. Uoči ove utakmice skupio je svega 220 minuta na terenu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Hajduk dovodi pojačanje iz SHNL-a koje želi i Sopić?
PROMETNO NA POLJUDU

PROMETNO NA POLJUDU

Šahtar želi Hajdukovog nogometaša; evo koliko bi Splićani mogli zaraditi
DRAMA

DRAMA

Jedna reprezentacija ostaje bez Svjetskog prvenstva? Uložena je žalba

najpopularnije

Još vijesti