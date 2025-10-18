IT-jevci, razmišljate o promjeni posla? Izdvojili smo nekoliko oglasa

RUNE Crow traži Voditelja backbone mreže (m/ž) koji će biti odgovoran za projektiranje, konfiguraciju, dokumentaciju i optimizaciju IP i optičkih platformi te međupovezivanja s ISP-ovima. Tvrtka nudi priliku da postaneš ključni dio razvoja jedne od najperspektivnijih telekomunikacijskih priča u regiji, rad u dinamičnom i međunarodnom okruženju te mogućnost da implementiraš vlastite ideje. Prijave su otvorene do 4. studenog.

Središnje klirinško depozitarno društvo zapošljava Samostalnog projektanta informacijskog sustava (m/ž). Na ovoj poziciji odgovoran si za izradu detaljnih funkcionalnih analiza i studija izvodljivosti, kao i za izradu funkcionalnih dizajna i specifikacija. Sudjelovat ćeš i u izradi tehničkih specifikacija te u koordinaciji programiranja, testiranju i implementaciji novih aplikacija. Potrebno je najmanje 3 godine iskustva uz višu ili visoku, odnosno 6 godina uz srednju stručnu spremu. Prijave traju do 27. listopada.

Zagrel Rittmeyer je u potrazi za DevOps inženjerom (m/ž) koji će biti odgovoran za dizajn, implementaciju i održavanje skalabilne i pouzdane infrastrukture na Microsoft Azure platformi i u lokalnim (on-premise) okruženjima. Poslodavac nudi izazovnu poziciju uz stalno usavršavanje i rad na naprednim tehnologijama, dodatno zdravstveno osiguranje i godišnji sistematski pregled. Isplaćuje se bonus za rođenje djeteta u iznosu od 1.000 eura, pokriva se trošak vrtića, prehrane u iznosu od 100 eura mjesečno, trošak prijevoza te fleksibilno radno vrijeme. Prijave su otvorene do 26. listopada.

Hrvatski Telekom traži Električara u aktivnoj mreži (m/ž) koji će biti zadužen za instalaciju, održavanje i popravak niskonaponskih električnih instalacija i sustava. HT nudi rad u tehnološki naprednoj i stabilnoj kompaniji, poticajno radno okruženje, službeni mobitel s neograničenom tarifom i mobilnim internetom, te brojne pogodnosti poput godišnjeg bonusa, nagrada za uspjehe, subvencije za MultiSport karticu i vrtić, božićnice, regresa, poklona za djecu i naknade za prehranu. Prijave se zaprimaju do 7. studenog.

Aktiva Info zapošljava na poziciji Junior Full Stack Developer (Angular / .NET Core) (m/ž). Na ovoj juniorskoj developerskoj poziciji bit ćete uključeni u razvoj i održavanje korisničkog sučelja u Angularu, uz suradnju sa starijim članovima tima na backendu koji se temelji na .NET Coreu, SQL-u i web servisima. Aktiva Info nudi mentorsku podršku i jasno definirane korake razvoja karijere. Uključeni su i godišnji sistematski pregledi, rad na modernim aplikacijama za tržište EU i Hrvatske te godišnji bonusi. Ured u Samoboru ima vlastito dvorište s opuštenom atmosferom i osiguranim parkingom. Rok za prijavu je 24. listopada.

