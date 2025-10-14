Meta uvodi nove i još strože mjere na Instagramu: Što su to PG-13 oznake

Instagram već skriva ili ne preporučuje seksualno sugestivan sadržaj, grafičke slike i objave povezane s alkoholom i duhanom, no nova verzija pravila dodatno će pooštriti ograničenja.

Prema novom sustavu, svi korisnici mlađi od 18 godina automatski će biti postavljeni u 13+ kategoriju, a iz nje će moći izaći samo uz dopuštenje roditelja. Ta pravila temelje se na američkoj oznaci 'Parental Guidance' (PG-13), koja označava sadržaj primjeren gledateljima starijima od 13 godina, ali ne nužno i mlađima.

Instagram će uskoro dobiti vlastitu verziju filmske oznake PG-13 kako bi roditelji imali veću kontrolu nad sadržajem koji njihova djeca mogu vidjeti. Tvrtka Meta, vlasnik Instagrama, najavila je da će nova pravila ograničiti pristup neprimjerenim objavama i postrožiti nadzor nad tinejdžerskim računima.

'Sakrivat ćemo ili nećemo preporučivati objave koje sadrže psovke, rizične izazove i sadržaj koji potiče štetno ponašanje, poput prikaza pribora za konzumaciju marihuane', poručili su iz Mete. Tvrtka dodaje da će blokirati i određene pojmove u pretragama, poput 'alkohol' ili 'nasilje', čak i kad su namjerno pogrešno napisani.

Meta je objasnila da je cilj 'učiniti iskustvo tinejdžera na Instagramu sličnim gledanju filma s oznakom PG-13' i usklađivanjem svojih pravila s neovisnim standardom koji je roditeljima poznat i razumljiv. Istaknuli su i da je riječ o najvećem sigurnosnom poboljšanju za tinejdžere otkako su uveli posebne tinejdžerske račune prošle godine.

Nova pravila prvo u SAD-u, Kanadi, Australiji i UK-u

Nova PG-13 pravila najprije će biti uvedena u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Kanadi, a potom će početkom iduće godine stići i u Europu i ostatak svijeta, najavila je Meta. Tvrtka se u posljednje vrijeme suočava sa stalnim kritikama zbog negativnog utjecaja društvenih mreža na djecu i adolescente.

Meta tvrdi da već blokira sadržaje povezane s samoozljeđivanjem, poremećajima prehrane i suicidalnim mislima, no brojna su izvješća pokazala da zaštite ne funkcioniraju uvijek. Jedno od izvješća otkrilo je da su istraživači, koji su otvorili testne tinejdžerske račune, dobivali preporuke za seksualno eksplicitan sadržaj, uključujući crtane prikaze ponižavajućih seksualnih činova i kratke prikaze golotinje.

Drugo izvješće upozorilo je da Instagram tinejdžerima preporučuje sadržaje o samoozljeđivanju i problemima s tjelesnim izgledom, što može dodatno pogoršati mentalno zdravlje mladih korisnika.

Zabranjeno praćenje 'odraslih' profila i opasnih tema

Prema novim pravilima, tinejdžeri više neće moći pratiti račune koji redovito objavljuju sadržaj neprimjeren za dob, niti profile koji u opisu imaju poveznice na platforme poput OnlyFansa. Ako ih već prate, njihove će objave, poruke i komentari automatski nestati s feeda maloljetnih korisnika, a ti će računi izgubiti mogućnost slanja poruka i komentiranja pod objavama tinejdžera.

Pravilo s oznakom PG-13 (sadržaj primjeren za gledatelje starije od 13 godina) primjenjivat će se i na AI chatove te interaktivne funkcije unutar Metinih aplikacija, što znači da umjetna inteligencija ne smije generirati ni odgovarati sadržajem koji bi bio neprikladan za tinejdžere, poručili su iz tvrtke.

Za roditelje koji žele još strožu kontrolu, Meta će uvesti dodatnu opciju 'ograničenog sadržaja', koja automatski blokira širi raspon objava te onemogućava tinejdžerima da vide, ostavljaju ili primaju komentare ispod objava.