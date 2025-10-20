Novo otkriće: Jednostavan test otkriva više od 50 vrsta raka u ranoj fazi

Test, nazvan Galleri , razvio je američki farmaceutski i biotehnološki koncern Grail, a funkcionira tako što u krvi traži sitne fragmente kancerogenog DNK koji se otpuštaju iz tumora. U ispitivanju provedenom na 25.000 odraslih osoba u SAD-u i Kanadi uspješno je otkrio širok raspon karcinoma - više od polovice u ranoj fazi, kada su lakše izlječivi. Posebno se ističe činjenica da su tri četvrtine otkrivenih tumora bile među vrstama za koje ne postoje standardni programi probira, poput raka jajnika, jetre, želuca, mjehura i gušterače.

Jednostavan krvni test koji može otkriti više od 50 vrsta raka mogao bi u budućnosti znatno ubrzati dijagnosticiranje bolesti, pokazalo je novo istraživanje provedeno u Sjevernoj Americi, piše BBC.

Kod osoba koje su dobile pozitivan nalaz u 62 posto slučajeva dodatnim je pretragama rak kasnije bio potvrđen. Test je također bio vrlo pouzdan kod negativnih rezultata - više od 99 posto osoba bilo je točno identificirano kao zdravo. Prema voditelju istraživanja, dr. Nimi Nabavizadehu s Oregonskog sveučilišta za zdravlje i znanost, rezultati pokazuju da bi mogao 'iz temelja promijeniti pristup ranom otkrivanju raka'.

'Ovaj test može pomoći u otkrivanju mnogih vrsta raka u trenutku u kojem je mogućnost uspješnog liječenja ili potpunog izlječenja najveća', rekao je Nabavizadeh.

Preciznija detekcija

Kada se Galleri kombinira s postojećim programima probira za rak dojke, debelog crijeva, pluća i vrata maternice, broj otkrivenih karcinoma povećava se sedmerostruko. U devet od deset slučajeva točno je identificirao organ u kojem se rak nalazi. Iako su rezultati impresivni, znanstvenici koji nisu sudjelovali u istraživanju ističu da je potrebno više dokaza kako bi se utvrdilo smanjuje li stvarno smrtnost od raka.

Profesorica Clare Turnbull s londonskog Instituta za istraživanje raka naglasila je da su potrebna 'nasumična ispitivanja s praćenjem smrtnosti kako bi se dokazalo da ranije otkrivanje doista spašava živote'. Rezultati će biti predstavljeni na kongresu Europskog društva za medicinsku onkologiju u Berlinu, a potpuni podaci tek se trebaju objaviti u recenziranom znanstvenom časopisu.

Vrlo uvjerljivi rezultati

U Ujedinjenom Kraljevstvu provodi se trogodišnje ispitivanje na 140.000 pacijenata u sklopu NHS-a, a rezultati se očekuju iduće godine. Ako budu pozitivni, testiranje bi se moglo proširiti na još milijun ljudi. Predsjednik biotehnološkog odjela tvrtke Grail, Harpal Kumar, rekao je za BBC da su rezultati 'vrlo uvjerljivi'. 'Većina ljudi umire od raka jer se bolest otkrije prekasno. Cilj je pomaknuti dijagnostiku u raniju fazu, kada su tretmani učinkovitiji i potencijalno izlječivi', izjavio je.

Ipak, stručnjaci poput Nasera Turabija iz organizacije Cancer Research UK upozoravaju da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se izbjegla prekomjerna dijagnoza, odnosno otkrivanje tumora koji ne bi uzrokovali štetu tijekom života pacijenta.

'Britanski Nacionalni odbor za probir imat će ključnu ulogu u procjeni dokaza i odlučivanju hoće li se ovaj test uvesti u zdravstveni sustav', rekao je Turabi.