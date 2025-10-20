Boeing 747 otklizao s piste, udario u vozilo pa pao u more i potonuo: Ima mrtvih

Na fotografijama snimljenim nakon nesreće koja se dogodila u 3.50 po lokalnom vremenu, vidi se teretni zrakoplov Boeing 747 s oznakama AirACT-a napola potonuo u more u blizini aerodroma.

Četiri člana posade zrakoplova spašena su, priopćio je aerodrom u Hong Kongu. Dvije osobe koje su bile u vozilu pokraj piste, za koje se pretpostavlja da ga je zrakoplov udario, poginule su, izvijestio je South China Morining Post pozivajući se na izvore iz policije.

Pista je nakon nesreće zatvorena, dodaje se u priopćenju.