Boeing 747 otklizao s piste, udario u vozilo pa pao u more i potonuo: Ima mrtvih

M.Č./Hina

20.10.2025 u 06:20

Teretni zrakoplov iz Dubaija otklizao je s piste u more pri slijetanju na međunarodni aerodrom u Hong Kongu u ponedjeljak rano ujutro, priopćeno je s aerodroma, a lokalni su mediji izvijestili da su pritom poginule dvije osobe

Na fotografijama snimljenim nakon nesreće koja se dogodila u 3.50 po lokalnom vremenu, vidi se teretni zrakoplov Boeing 747 s oznakama AirACT-a napola potonuo u more u blizini aerodroma.

Četiri člana posade zrakoplova spašena su, priopćio je aerodrom u Hong Kongu. Dvije osobe koje su bile u vozilu pokraj piste, za koje se pretpostavlja da ga je zrakoplov udario, poginule su, izvijestio je South China Morining Post pozivajući se na izvore iz policije.

Pista je nakon nesreće zatvorena, dodaje se u priopćenju.

Iz Emirata je priopćeno da je let EK9788 doživio nesreću pri slijetanju u Hong Kong u ponedjeljak te da je riječ o Boeingu 747 turske kompanije ACT Airlines. "Članovi posade su spašeni, a u zrakoplovu nije bilo tereta", stoji u priopćenju iz Emirata.

Hongkonški ured za civilno zrakoplovstvo priopćio je da je nesreću prijavio vlastima za istrage zrakoplovnih nesreća te da će pomoći u istrazi.

