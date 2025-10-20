Južna Koreja pokušala uvesti udžbenike s umjetnom inteligencijom, pa se opekla

Južnokorejsko iskustvo pokazuje da je ugradnja umjetne inteligencije u obrazovanje složena i zahtijeva pažljivo planiranje

Korejska vlada planirala je uvesti udžbenike pokretane umjetnom inteligencijom, a program je trebao omogućiti personalizirano učenje, pomoći u sprječavanju toga da učenici napuste školu i smanjiti opterećenje nastavnika. Inicijativa koju je predvodio bivši predsjednik Yoon Suk-yeol oblikovana je u posljednjih godinu i pol te je desetak izdavača odobrilo razvoj digitalnih udžbenika. Kada su lansirani na početku školske godine (u ožujku za matematiku, engleski jezik i informatiku), rezultati su bili razočaravajući. Satovi su bili odgođeni zbog tehničkih problema s udžbenicima, a učenici nisu znali kako ih koristiti te im je teško ostati usredotočenima i pratiti gradivo. Također, otkrivene su netočnosti i rizici za privatnost podataka. Udžbenici su povećavali vrijeme koje su djeca provodila pred ekranom, ali i povećali opterećenje i za učitelje i za učenike. Nakon samo jednog semestra - četiri mjeseca - udžbenicima umjetne inteligencije oduzet je službeni status i klasificirani su kao 'dodatni materijal', što znači da je njihovo usvajanje prepušteno odluci svake škole.

Milijuni otišli u vjetar Velike tehnološke tvrtke - uključujući Meta Platforms, Google i OpenAI - agresivno promoviraju takve inicijative u školama diljem svijeta. Neke su države prihvatile alate umjetne inteligencije da bi riješile nedostatak učitelja i premostile jaz između učenika u urbanim i ruralnim područjima, a u drugima su roboti za brbljanje temeljeni na umjetnoj inteligenciji i ostali alati pogoršali uspjeh učenika i povećali opterećenje učitelja. Iskustvo Južne Koreje pokazuje da je ugradnja umjetne inteligencije u obrazovanje složena i zahtijeva pažljivo rukovanje te da je treba testirati prije uvođenja i pritom se fokusirati na to kako je integrirati u školski kurikulum. Južna Koreja rano usvaja tehnologiju pa u njoj robotski kuhari i njegovatelji postaju sve češća pojava. Vlasti već dugo podržavaju i obrazovnu tehnologiju, obučavajući učitelje u korištenju umjetne inteligencije i koristeći digitalne tutore za podršku njima i učenicima. Vlada je potrošila više od 850 milijuna američkih dolara na program udžbenika umjetne inteligencije, uključujući opremu i obuku učitelja, a izdavačke kuće uložile su oko 567 milijuna dolara u njihov razvoj. Otpor tome se rano pojavio. U studenom prošle godine Korejski sindikat učitelja i prosvjetnih radnika te građanske skupine poput Political Mamas, koje se zalažu za dobrobit žena i djece, tužile su tadašnjeg ministra obrazovanja zbog zlouporabe ovlasti, rekavši da je program problematičan jer je korištenje udžbenika o umjetnoj inteligenciji učinilo obveznim.