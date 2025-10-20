NETOČNOSTI I RIZICI

Južna Koreja pokušala uvesti udžbenike s umjetnom inteligencijom, pa se opekla

Miroslav Wranka

20.10.2025 u 13:34

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: YONHAP
Južnokorejsko iskustvo pokazuje da je ugradnja umjetne inteligencije u obrazovanje složena i zahtijeva pažljivo planiranje

Korejska vlada planirala je uvesti udžbenike pokretane umjetnom inteligencijom, a program je trebao omogućiti personalizirano učenje, pomoći u sprječavanju toga da učenici napuste školu i smanjiti opterećenje nastavnika. Inicijativa koju je predvodio bivši predsjednik Yoon Suk-yeol oblikovana je u posljednjih godinu i pol te je desetak izdavača odobrilo razvoj digitalnih udžbenika.

Kada su lansirani na početku školske godine (u ožujku za matematiku, engleski jezik i informatiku), rezultati su bili razočaravajući. Satovi su bili odgođeni zbog tehničkih problema s udžbenicima, a učenici nisu znali kako ih koristiti te im je teško ostati usredotočenima i pratiti gradivo.

Također, otkrivene su netočnosti i rizici za privatnost podataka. Udžbenici su povećavali vrijeme koje su djeca provodila pred ekranom, ali i povećali opterećenje i za učitelje i za učenike. Nakon samo jednog semestra - četiri mjeseca - udžbenicima umjetne inteligencije oduzet je službeni status i klasificirani su kao 'dodatni materijal', što znači da je njihovo usvajanje prepušteno odluci svake škole.

Milijuni otišli u vjetar

Velike tehnološke tvrtke - uključujući Meta Platforms, Google i OpenAI - agresivno promoviraju takve inicijative u školama diljem svijeta.

Neke su države prihvatile alate umjetne inteligencije da bi riješile nedostatak učitelja i premostile jaz između učenika u urbanim i ruralnim područjima, a u drugima su roboti za brbljanje temeljeni na umjetnoj inteligenciji i ostali alati pogoršali uspjeh učenika i povećali opterećenje učitelja.

Iskustvo Južne Koreje pokazuje da je ugradnja umjetne inteligencije u obrazovanje složena i zahtijeva pažljivo rukovanje te da je treba testirati prije uvođenja i pritom se fokusirati na to kako je integrirati u školski kurikulum.

Južna Koreja rano usvaja tehnologiju pa u njoj robotski kuhari i njegovatelji postaju sve češća pojava. Vlasti već dugo podržavaju i obrazovnu tehnologiju, obučavajući učitelje u korištenju umjetne inteligencije i koristeći digitalne tutore za podršku njima i učenicima.

Vlada je potrošila više od 850 milijuna američkih dolara na program udžbenika umjetne inteligencije, uključujući opremu i obuku učitelja, a izdavačke kuće uložile su oko 567 milijuna dolara u njihov razvoj.

Otpor tome se rano pojavio. U studenom prošle godine Korejski sindikat učitelja i prosvjetnih radnika te građanske skupine poput Political Mamas, koje se zalažu za dobrobit žena i djece, tužile su tadašnjeg ministra obrazovanja zbog zlouporabe ovlasti, rekavši da je program problematičan jer je korištenje udžbenika o umjetnoj inteligenciji učinilo obveznim.

Već su tada upozorili na potencijalne rizike za djecu, manjak mjera za zaštitu podataka i ignoriranje doprinosa učitelja i roditelja. Kao odgovor na pritiske vlada je u siječnju prešla s obveznog usvajanja na jednogodišnje dobrovoljno probno razdoblje.

Predsjednika Yoona parlament je opozvao zbog pokušaja uvođenja ratnog stanja u prosincu, a službeno je smijenjen s predsjedničke dužnosti u travnju. Unatoč političkim previranjima i tome što je izabran predsjednik Lee Jae-myung, koji je najavio njihovo ukidanje, udžbenici o umjetnoj inteligenciji uvedeni su kako je i planirano – u ožujku.

Zastupnici su u kolovozu poništili njihov status, prepuštajući odluku o korištenju školama, a stopa njihova usvajanja pala je s 37 posto u prvom semestru, koji je završio u srpnju, na 19 posto u tekućem semestru, koji je započeo u rujnu. Sada u tom projektu sudjeluje 2095 škola, što je otprilike polovica broja zabilježenog ranije ove godine.

Tvrtke koje su razvile udžbenike tvrde da su se pridržavale sigurnosnih protokola i nisu pohranjivale osobne podatke učenika, ionako već ovisnih o drugim uređajima. Da bi udžbenici umjetne inteligencije smanjili nejednakost i da bi učenici imali koristi od njih, potrebno je više praktične upotrebe, što će biti teže zbog manje škola koje ih koriste.

U planu je i tužba protiv vlade zbog nastale financijske štete u ime tvrtki koje su joj vjerovale i uložile novac u razvoj takvih udžbenika, piše Rest of World.

