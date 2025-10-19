Putin ima plan za kraj rata u Ukrajini: Molio je Trumpa da mu ispuni 11 godina staru želju

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je u telefonskom razgovoru s Donaldom Trumpom zatražio da Ukrajina preda kontrolu nad regijom Donjeck. Zauzvrat je spreman vratiti okupirana područja u regijama Zaporižja i Herson te završiti rat

Nakon telefonskog razgovora između predsjednika Rusije i SAD-a, Vladimira Putina i Donalda Trumpa, čini se kako bi njihov skorašnji susret u Budimpešti mogao proći u raspravi oko novih uvjeta za okončanje rata u Ukrajini. Kako doznaje The Washington Post, Putin je prije nekoliko dana od Trumpa zatražio da Ukrajina preda potpunu kontrolu nad regijom Donjeck, koja je strateški i energetski izuzetno važna. Ako mu to uspije, bio bi to kraj 11-godišnjih napora za osvajanjem te regije koji su išli političkim, ali i vojnim putem. Naime, Putin vjeruje da je Donjeck glavno obrambeno uporište protiv brzog ruskog napredovanja prema zapadu.

Trump sve prešutio Zelenskom? Ovaj zahtjev, ako su izvori točni, sugerira da ruski predsjednik ne odustaje od zahtjeva koji su trogodišnji rat zapravo i doveli u pat-poziciju. Iako su Rusija, ali i proruski separatisti u Ukrajini položili pravo na dijelove Donjecka još 2014. godine, nikad nisu uspjeli ni na koji način u potpunosti kontrolirati tu regiju. Trump, pak, nije spominjao taj zahtjev ni ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, kojeg je ugostio u Bijeloj kući, niti medijima. Stoga se pretpostavlja da će upravo to biti glavna tema sastanka u Budimpešti. Kao adut, Putin bi za Donjeck mogao "trampiti" Zaporižju i Herson, druge dvije ukrajinske regije koje je djelomično osvojio. Dio dužnosnika Bijele kuće vidi to kao napredak u pregovorima, jer je riječ o nešto manjim teritorijalnim zahtjevima na štetu Ukrajine, ali Ukrajinci to vjerojatno neće gledati blagonaklono. "To je kao da im prodajete vlastitu nogu ni za što”, komentirao je visoki europski diplomatski dužnosnik.