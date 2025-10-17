Bivši šef NATO-a: Kad Putin shvati da neće pobijediti...

'Moramo razgovarati s Rusijom iz razloga što moramo završiti rat u Ukrajini', rekao je u petak na sajmu knjiga u Frankfurtu.

'Mislim da moramo razgovarati s Rusima, no dijalog se mora temeljiti na snazi', rekao je Stoltenberg.

Kako bi se stvorili uvjeti za pregovore, Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu: politički, financijski i vojno.

Drugačije se ne može postići mir koji bi omogućio Ukrajini da ostane slobodna zemlja.