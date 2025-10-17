'moramo razgovrati'

Bivši šef NATO-a: Kad Putin shvati da neće pobijediti...

Bi. S. / Hina

17.10.2025 u 19:30

Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Bionic
Reading

Bivši glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, rekao je da se raduje sastanku koji je američki predsjednik Donald Trump najavio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, a koji bi se trebao održati u naredna dva tjedna

'Moramo razgovarati s Rusijom iz razloga što moramo završiti rat u Ukrajini', rekao je u petak na sajmu knjiga u Frankfurtu.

'Mislim da moramo razgovarati s Rusima, no dijalog se mora temeljiti na snazi', rekao je Stoltenberg.

Kako bi se stvorili uvjeti za pregovore, Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu: politički, financijski i vojno.

Drugačije se ne može postići mir koji bi omogućio Ukrajini da ostane slobodna zemlja.

'Ako i kad Putin shvati da neće pobijediti na bojištu, tada će sjesti i ispregovarati sporazum prema kojemu Ukrajina ostaje slobodna, neovisna zemlja', rekao je.

Stoltenberg je vodio razgovor na sajmu knjiga s Marijom Ressom, filipinskom dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koja je upozorila protiv dezinformacijskih kampanja na internetu i društvenim mrežama.

'Majka svih bitki danas je integritet informacija', rekla je istraživačka novinarka.

Ovakav vid bitke vodi se u 'vašem džepu', rekla je, pokazujući svoj pametni telefon.

