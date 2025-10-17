Bivši šef NATO-a: Kad Putin shvati da neće pobijediti...

Bivši glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, rekao je da se raduje sastanku koji je američki predsjednik Donald Trump najavio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, a koji bi se trebao održati u naredna dva tjedna
'Moramo razgovarati s Rusijom iz razloga što moramo završiti rat u Ukrajini', rekao je u petak na sajmu knjiga u Frankfurtu.
'Mislim da moramo razgovarati s Rusima, no dijalog se mora temeljiti na snazi', rekao je Stoltenberg.
Kako bi se stvorili uvjeti za pregovore, Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu: politički, financijski i vojno.
Drugačije se ne može postići mir koji bi omogućio Ukrajini da ostane slobodna zemlja.
'Ako i kad Putin shvati da neće pobijediti na bojištu, tada će sjesti i ispregovarati sporazum prema kojemu Ukrajina ostaje slobodna, neovisna zemlja', rekao je.
Stoltenberg je vodio razgovor na sajmu knjiga s Marijom Ressom, filipinskom dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koja je upozorila protiv dezinformacijskih kampanja na internetu i društvenim mrežama.
'Majka svih bitki danas je integritet informacija', rekla je istraživačka novinarka.
Ovakav vid bitke vodi se u 'vašem džepu', rekla je, pokazujući svoj pametni telefon.