Ljudi u SAD-u sve češće se 'žene' AI botovima. Ohio želi tome stati na kraj

Ovaj prijedlog dolazi nakon sve češćih slučajeva u kojima su se pojedinci deklarirali kao oženjeni svojim AI partnerima. U intervjuu za Guardian , korisnik po imenu Travis izjavio je da se 'vjenčao' sa svojim chatbotom s Replike imena Lily Rose - i to uz dopuštenje svoje stvarne supruge. Slične priče pojavile su se na platformi Character AI , na kojoj korisnici opisuju duboke emocionalne veze i osjećaje privrženosti prema digitalnim osobnostima.

U saveznoj državi Ohio pokrenuta je rasprava o jednom od najneobičnijih zakona u novije vrijeme - zabrani brakova između ljudi i umjetne inteligencije. Prijedlog zakona, koji je podnio tamošnji zastupnik Thaddeus Claggett, izričito bi spriječio da se AI sustavi ikada pravno priznaju kao osobe te bi ih klasificirao kao 'neosjetilne entitete'. Time bi se zabranila bilo kakva pravna mogućnost 'braka' ili 'bračnog priznanja' između ljudi i digitalnih entiteta.

'AI partneri su simptom, a ne uzrok'

Claggettov prijedlog, kako kaže, nije samo simbolična gesta - on otvara pitanje što znači biti osoba u doba umjetne inteligencije. Njegov cilj je, tvrdi, osigurati da 'čovjek uvijek bude taj koji upravlja tehnologijom, a ne obrnuto'.

Zakon bi, ako bude usvojen, mogao imati dalekosežne posljedice. Za početak, zakonodavci, a ne sudovi ili etička tijela, odlučivali bi o tome tko ili što može pravno postati bračnim partnerom. Nadalje, umjetna bi se inteligencija tretirala isključivo kao alat, a ne kao biće s ikakvim pravima ili emocionalnim statusom. Digital Trends piše da bi ovakva odluka mogla otvoriti vrata širim ograničenjima vezanima uz AI prava, emocionalne odnose i digitalni identitet.

Iako ideja o 'AI brakovima' mnogima zvuči apsurdno, stručnjaci upozoravaju da je u njezinoj pozadini vrlo stvaran društveni problem, a to je usamljenost. Sve više ljudi koristi AI chatbotove kao partnere jer su dizajnirani da budu suosjećajni, obzirni i uvijek podržavajući. Takva stalna validacija lako može stvoriti iluziju istinske veze, osobito kod onih koji su emocionalno ranjivi ili društveno izolirani.

Psihijatri već upozoravaju na porast fenomena nazvanog 'AI psihoza', kada korisnici razviju opsesivnu privrženost ili počnu vjerovati da njihov chatbot ima stvarne osjećaje. Takvi odnosi mogu potaknuti ovisnost, emocionalnu manipulaciju i gubitak stvarne društvene povezanosti.

'AI sustavi često potvrđuju korisnikova uvjerenja bez obzira na to koliko su iracionalna ili štetna', ističu stručnjaci, dodajući da bi zakon mogao pomoći u postavljanju etičkih granica i njihovoj zaštiti.

Prijedlog zakona je tek u ranoj fazi, no već sada izaziva nacionalnu raspravu o prirodi intimnosti i granicama tehnologije. Ako bude usvojen, mogao bi poslužiti kao model drugim američkim saveznim državama koje razmatraju slične regulative. Očekuje se i otpor tehnoloških tvrtki te zagovornika umjetne inteligencije koji tvrde da bi zakon mogao ograničiti osobne slobode i inovacije.