Nakon globalnog pada brojnih web stranica i aplikacija, oglasili se iz AWS-a: 'U tijeku stabilizacija sustava'

Velik prekid u radu interneta zahvatio je u ponedjeljak ujutro desetke internetskih stranica, online igara i aplikacija te su mnoge od njih odjednom prestale ispravno raditi, prema web stranici za praćenje prekida u radu Downdetector. Čini se da su problemi povezani s problemima u Amazonovu servisu Amazon Web Services (AWS), čija infrastruktura podupire veći dio modernog interneta

Prekid je započeo u jutarnjim satima, a prema prvim informacijama, uzrok je povezan s problemima u infrastrukturi Amazon Web Servicesa (AWS), koji pogoni velik broj internetskih platformi i poslovnih aplikacija širom svijeta. Zastoji su zahvatili brojne popularne servise, igre i aplikacije, uključujući - Snapchat, Canvu, Perplexity, Fortnite, Roblox, Amazon (Amazon Music, Prime Video, Amazon Web Services, Amazon Alexa), Vodafone, Stravu, Duolingo, Playstation, Pokemon Go, Rocket League, Clash of Clans, Duolingo, Slack, Signal, Coinbase, Wordle, Zoom, što potvrđuje razmjere prekida. Korisnici prijavljuju poteškoće u pristupu stranicama, prijavama u aplikacije te spor rad online igara i servisa. U Velikoj Britaniji korisnici prijavljuju probleme sa svojim online računima u bankama. Platforma Downdetector navela je za BBC da je jutros zaprimila više od četiri milijuna prijava problema; više nego dvostruko od prosjeka radnog dana koji iznosi oko 1.8 milijuna. Američki mediji navode da je prekid rada AWS-a počeo utjecati i na zračni promet. Prema pisanju The New York Timesa, na aerodromu LaGuardia u New Yorku stvorili su se dugi redovi na šalterima za prijavu jer kiosci nisu radili, a mobilne aplikacije zrakoplovnih kompanija bile su nedostupne.

Oglasili se iz AWS-a: 'Većina zahtjeva sad bi trebala biti uspješna' Prema neslužbenim informacijama, čini se se da je problem nastao u Amazonovu podatkovnom centru u sjevernoj Virginiji, kritičnoj točki za globalne internetske usluge. Amazon Web Services obavijestio je korisnike da je 'identificirao potencijalni uzrok' problema koji su uzrokovali masovni prekid internetske veze jutros. 'Utvrdili smo potencijalni uzrok stope pogrešaka za DynamoDB API-je u regiji US-EAST-1. Na temelju naše istrage, čini se da je problem povezan s DNS razrješenjem krajnje točke DynamoDB API-ja u US-EAST-1.' DNS rezolucija znači proces koji omogućuje tvrtkama povezivanje s njihovim poslužiteljima. Amazon Web Services navodi da su se njihovi inženjeri 'odmah angažirali' čim su uočili problem te da 'aktivno rade' na njegovu rješavanju i pronalaženju uzroka. Objavili su potom da sustavi pokazuju značajne znakove oporavka, nakon gotovo tri sata prekida rada. 'Većina zahtjeva sada bi trebala biti uspješna. Nastavljamo obrađivati zaostale zahtjeve u redu čekanja Globalni servisi i funkcije koji ovise o zahvaćenom dijelu naše infrastrukture također su se oporavili', rekli su iz AWS-a i dodali da problemi još nisu u potpunosti otklonjeni.