Nakon globalnog pada brojnih web stranica i aplikacija, oglasili se iz AWS-a: 'U tijeku stabilizacija sustava'

Velik prekid u radu interneta zahvatio je u ponedjeljak ujutro desetke internetskih stranica, online igara i aplikacija te su mnoge od njih odjednom prestale ispravno raditi, prema web stranici za praćenje prekida u radu Downdetector. Čini se da su problemi povezani s problemima u Amazonovu servisu Amazon Web Services (AWS), čija infrastruktura podupire veći dio modernog interneta
Prekid je započeo u jutarnjim satima, a prema prvim informacijama, uzrok je povezan s problemima u infrastrukturi Amazon Web Servicesa (AWS), koji pogoni velik broj internetskih platformi i poslovnih aplikacija širom svijeta.
Zastoji su zahvatili brojne popularne servise, igre i aplikacije, uključujući - Snapchat, Canvu, Perplexity, Fortnite, Roblox, Amazon (Amazon Music, Prime Video, Amazon Web Services, Amazon Alexa), Vodafone, Stravu, Duolingo, Playstation, Pokemon Go, Rocket League, Clash of Clans, Duolingo, Slack, Signal, Coinbase, Wordle, Zoom, što potvrđuje razmjere prekida. Korisnici prijavljuju poteškoće u pristupu stranicama, prijavama u aplikacije te spor rad online igara i servisa.
U Velikoj Britaniji korisnici prijavljuju probleme sa svojim online računima u bankama. Platforma Downdetector navela je za BBC da je jutros zaprimila više od četiri milijuna prijava problema; više nego dvostruko od prosjeka radnog dana koji iznosi oko 1.8 milijuna.
Američki mediji navode da je prekid rada AWS-a počeo utjecati i na zračni promet. Prema pisanju The New York Timesa, na aerodromu LaGuardia u New Yorku stvorili su se dugi redovi na šalterima za prijavu jer kiosci nisu radili, a mobilne aplikacije zrakoplovnih kompanija bile su nedostupne.
Oglasili se iz AWS-a: 'Većina zahtjeva sad bi trebala biti uspješna'
Prema neslužbenim informacijama, čini se se da je problem nastao u Amazonovu podatkovnom centru u sjevernoj Virginiji, kritičnoj točki za globalne internetske usluge. Amazon Web Services obavijestio je korisnike da je 'identificirao potencijalni uzrok' problema koji su uzrokovali masovni prekid internetske veze jutros.
'Utvrdili smo potencijalni uzrok stope pogrešaka za DynamoDB API-je u regiji US-EAST-1. Na temelju naše istrage, čini se da je problem povezan s DNS razrješenjem krajnje točke DynamoDB API-ja u US-EAST-1.' DNS rezolucija znači proces koji omogućuje tvrtkama povezivanje s njihovim poslužiteljima.
Amazon Web Services navodi da su se njihovi inženjeri 'odmah angažirali' čim su uočili problem te da 'aktivno rade' na njegovu rješavanju i pronalaženju uzroka.
Objavili su potom da sustavi pokazuju značajne znakove oporavka, nakon gotovo tri sata prekida rada. 'Većina zahtjeva sada bi trebala biti uspješna. Nastavljamo obrađivati zaostale zahtjeve u redu čekanja Globalni servisi i funkcije koji ovise o zahvaćenom dijelu naše infrastrukture također su se oporavili', rekli su iz AWS-a i dodali da problemi još nisu u potpunosti otklonjeni.
Što učiniti ako ste pogođeni?
Amazon Web Services je najveći svjetski pružatelj usluga računalstva u oblaku, tj. internetske infrastrukture, dakle predstavlja digitalnu kralježnicu globalnog interneta - nudi računalne resurse, baze podataka i pohranu u oblaku milijunima poduzeća koja se oslanjaju na njegovu infrastrukturu umjesto da grade vlastitu.
Zbog toga i kratkotrajni kvar može izazvati lančani efekt, s prekidima rada u financijskim institucijama, medijskim servisima i komunikacijskim alatima diljem svijeta. AWS je službeno pokrenut 2006. godine, iako njegovi korijeni sežu dalje u prošlost. U proteklih 20 godina brzo je rastao i sada pokreće velik dio interneta te je odgovoran za većinu Amazonove dobiti.
Stručnjaci savjetuju korisnicima i tvrtkama koje koriste AWS da privremeno obustave automatizirane poslovne procese dok se sustavi ne stabiliziraju. Hayley Andrews Smith, stručnjakinja za automatizaciju iz tvrtke Myriad, upozorila je na LinkedInu da bi sve aplikacije koje koriste AWS-ovu infrastrukturu mogle biti pogođene, te preporučila pauziranje kritičnih radnih tokova. Istodobno, korisnicima se savjetuje oprez zbog mogućih pokušaja prijevara jer slični incidenti često koriste hakeri i prevaranti.
Googleove usluge, koje se oslanjaju na vlastitu infrastrukturu računalstva u oblaku, rade stabilno. Neke tvrtke imaju rezervne sustave ili više pružatelja usluga u oblaku kako bi izbjegle potpuni prekid rada. Metine platforme, uključujući Facebook i Instagram, također funkcioniraju bez problema.
Upozorenje stručnjakinje
'Digitalni svijet ne poznaje granice – lokalni kvar može se proširiti svijetom u svega nekoliko minuta', rekla je za Sky News Charlotte Wilson, direktorica poslovnih rješenja u tvrtki za kibernetičku sigurnost Check Point. Prema njezinim riječima, moderna tehnologija izgrađena je na udobnosti zajedničkih sustava, no otpornost još uvijek ovisi o ljudima i procesima, a ne samo o alatima.
Wilson je upozorila da pojedinci i organizacije moraju imati vlastite sigurnosne kopije, čuvati ključne informacije izvan mreže te osigurati alternativne načine komunikacije ili plaćanja u slučaju pada sustava. 'Budite oprezni s lažnim porukama i phishing pokušajima – osobito kada bankarske stranice ne rade. Nikada ne klikajte na poveznice ni ne dijelite podatke koje ne prepoznajete', naglasila je.
Tvrtkama savjetuje da diverzificiraju svoje digitalne sustave i ne oslanjaju se isključivo na jednog pružatelja usluga u oblaku. 'Nemojte držati sve u jednom oblaku. Testirajte svoje sustave za preusmjeravanje (failover), educirajte timove i planirajte zastoje prije nego što se dogode', kaže Wilson.
Prema njezinu upozorenju, najveći rizik nastaje u trenucima kada kompanije pokušavaju što brže vratiti sustave u funkciju. 'Tada su i ljudi i sustavi rastegnuti do maksimuma i upravo tada napadači najčešće udaraju', upozorava. Check Point bilježi da se u takvim trenucima često pojavljuje val lažnih e-mailova, ponuda i poveznica koje obećavaju 'povrat novca', 'popust' ili 'rješenje problema', a zapravo služe krađi podataka.
Wilson dodaje da nisu ugrožene samo kompanije, već i korisnici popularnih aplikacija i igara koje koriste djeca, jer se napadi često šire kroz njihove platforme.
Sjećate li se Crowdstrikea?
Podsjetimo, posljednji veći globalni IT kvar dogodio se prošle godine u srpnju, kada je softverska greška u američkoj sigurnosnoj tvrtki Crowdstrike paralizirala bolnice, zračne prijevoznike, banke i državne institucije diljem svijeta, izazvavši jednu od najvećih internetskih blokada u povijesti i štetu procijenjenu na 10 milijardi dolara.
Taj globalni pad softvera 19. srpnja 2024. godine, koji je uzrokovao kašnjenja letova, odgode medicinskih zahvata i brojne slučajeve prikazivanja 'plavog ekrana smrti' na računalima s operativnim sustavom Windows, u početku je smatran sofisticiranim kibernetičkim napadom na Microsoft.
No prava istina bila je mnogo jednostavnija: CrowdStrike objavio je ažuriranje za Falcon, svoj alat za otkrivanje i suzbijanje kibernetičkih prijetnji, što je izazvalo pad približno 8,5 milijuna računala diljem svijeta.