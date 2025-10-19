Trump prelomio: Putin će zadržati dio ukrajinskog teritorija u bilo kojem scenariju

U intervjuu emitiranom u emisiji Sunday Morning Futures s Marijom Bartiromo, američki predsjednik naznačio je da bi prema uvjetima dogovora koji bi sastavila Bijela kuća, Rusiji vjerojatno bilo dopušteno da zadrži teritorij dio teritorija koji je zauzela od veljače 2022.

Donald Trump rekao je voditeljici Fox Newsa da očekuje kako će Ukrajina morati napraviti teritorijalne ustupke u bilo kakvom mirovnom sporazumu koji bi njegova administracija potencijalno mogla posredovati između Kijeva i Moskve, kako bi se okončao gotovo četverogodišnji rat između Rusije i Ukrajine, prenosi The Independent.

Trump je u četvrtak dva sata razgovarao telefonom s Vladimirom Putinom, a sljedećeg dana sastao se s Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući, pri čemu nije bilo ni naznake onih napetosti koje smo gledali na njihovu sastanku u veljači.

U nedjelju ga je voditeljica televizije Fox pitala je li tijekom tog razgovora stekao dojam da je Putin 'spreman okončati ovaj rat bez uzimanja značajnog teritorija od Ukrajine?'

Trump je odgovorio: 'Jesam, jesam.' No njegov se odgovor promijenio dok je voditeljica dovršavala pitanje i pitala bi li Putin vratio ukrajinski teritorij. 'Pa, on će uzeti nešto. Mislim, borili su se, ipak je osvojio puno toga. Mislim, znate… osvojio je ipak nešto', rekao je Trump, prije nego što je netočno dobacio: 'Znate, mi smo jedina zemlja koja uđe, dobije rat i onda ode.'