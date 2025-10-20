Jesu li računi za struju doista veći zbog 'gladnog' AI-a? Evo što kažu stručnjaci

Cijene električne energije u SAD-u porasle su 13 posto od 2022. godine, a analitičari upozoravaju da bi taj rast mogao nadmašiti inflaciju. Dok kućanstva plaćaju sve više, dio stručnjaka upozorava da se iza rasta cijena krije apetit umjetne inteligencije.

U srpnju je Lindsey Martin, medicinska sestra iz savezne države Kentucky, na TikToku podijelila svoj račun za struju – 314 dolara, najviši ove godine. Mjesec kasnije njezin je račun dosegnuo 372 dolara, više nego dvostruko od iznosa koji je plaćala prije samo nekoliko godina. 'Prije sam mislila da je 150 dolara užasno puno. Sad bih voljela da mi je toliko', rekla je Martin za CNN.

Njezina priča nije iznimka. Prema podacima Američke agencije za energetiku (EIA), prosječna cijena električne energije u SAD-u porasla je 13 posto od 2022. godine, a očekuje se da će nastaviti rasti brže od inflacije. Najveći skok bilježe pacifičke, atlantske i sjeveroistočne regije.

Rast cijena dijelom je posljedica zastarjele električne infrastrukture i sve većih troškova njezina održavanja. Uslijed sve češćih oluja, toplinskih valova i požara energetske kompanije ulažu milijarde u jačanje mreže da bi spriječile prekide u opskrbi, no, prema riječima energetskih stručnjaka, nova tehnološka revolucija - eksplozija umjetne inteligencije - povećava pritisak na elektroenergetski sustav.