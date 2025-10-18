Hrvatska bilježi više od 1000 napada dnevno: 'U cyber ratu smo već sad'

Povećava se broj uspješnih hakerskih napada na ključne tvrtke i institucije u Hrvatskoj. Ovim tempom, brojka bi do kraja godine mogla prijeći 40, dok ukupna brojka pokušanih napada prelazi 1000 dnevno. Kako postajemo sve značajniji dio zapadnih organizacija, tako smo zanimljivija meta cyber kriminalcima s istoka

Broj hakerskih napada na državne institucije i brojne tvrtke sve je veći. Do kraja godine bi, kažu procjene, mogao oboriti rekord. SOA je ranije izvijestila kako je u prvih devet mjeseci ove godine zabilježila 38 napada sponzoriranih iz drugih država. S obizorm na sve češće kibernetičke napade, kojima su na meti između ostalih bili KBC Zagreb, INA, Zagrebački holding i Institut Ruđer Bošković, pitanje je može li Hrvatska ući u rat protiv cyber kriminala? "Hrvatska ima sustav koji koordinira SOA, koji se sa time uspješno nosi. Nažalost to je nešto sa čime ćemo se suočavati. Vidite po vijestima iz Europe da je EU targetirana od strane hakerskih skupina", upozorio je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

Interesantni kao i svi drugi Cilj hakera je upasti u sustav, ukrasti ili zaključati podatke te tražiti otkupninu za njihovo ponovno vraćanje. Napadaju uglavnom skupine iz Rusije i Kine. "Danas smo mi jednako interesantni kao i bilo koja druga država zato što, ako prepoznaju da je kod nas sigurnost na nižem nivou, napadači će preko nas probati doći do drugih država s kojima mi komuniciramo", rekao je za Dnevnik.hr pročelnik Odjela za kibernetičku sigurnost, Zlatan Morić. Iako stopostotne zaštite nema, ona bi se uvijek mogla pojačati. Velik dio napada na domaće tvrtke i institucije spriječio je sustav Skaut. "Mi sami trebamo učiti, razvijati se i raditi bolju cyber obranu jer to će biti pravo bojno polje. Moglo bi se reći da smo u cyber ratu već sada", upozorio je stručnjak za sigurnost, Robert Kopal.