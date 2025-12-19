HLADNO JUTRO

Dio Zagreba ostao bez grijanja, oglasio se HEP. Evo kada će se sanirati kvar

I.J.

19.12.2025 u 08:43

Stanovnici istočnog dijela Zagreba jutros su se nemalo iznenadili kada su se probudili uz hladne radijatore
Stanovnici istočnog dijela Zagreba jutros su se nemalo iznenadili kada su se probudili uz hladne radijatore
U tijeku je hitna sanacija kvara, a normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se danas u popodnevnim satima

Zbog kvara na proizvodnom pogonu toplane u Miševečkoj, cijeli Zagreb istočno od Savske nema grijanja.

Iako na stranicama HEP Toplinarstva jutros nije bilo nikakve obavijesti o tome, prema informacijama koje prenosi Radio Sljeme, kvar je nastao na proizvodnom pogonu toplane u Miševečkoj, zbog čega su bez grijanja ostala kućanstva u širokom području grada istočno od Savske ceste.

HEP
HEP Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HEP

Na društvenim mrežama stanovnici Travnog, Dugava, Sopota... od ranog jutra žalili su se da nemaju grijanja.

HEP Toplinarstvo je potvrdilo da je zbog kvara na proizvodnom dijelu centralnog toplinskog sustava u Zagrebu danas u ranim jutarnjim satima došlo do prekida isporuke toplinske energije za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava.

U tijeku je hitna sanacija kvara, a normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se danas u popodnevnim satima.

