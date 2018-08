Mars je divno i čudno mjesto, uvjerite se i sami

Curiosity, vozilo američke svemirske agencije NASA-e, već šest godina istražuje Mars i fotografijama nam približava izgled Crvenog planeta izbliza

Svih šest godina proveo je u krateru Gale, gdje je za to vrijeme prevalio nešto manje od 20 kilometara. Ipak, uspio je snimiti i poslati veliki broj fantastičnih fotografija tog stranog, a opet tako poznatog svijeta.



Prvotno je bilo zamišljeno da misija traje dvije godine. No, u prosincu 2012. produljena je do daljnjeg. Uz snimanje fotografija i analizu uzoraka tla, Curiosity je mjerio razine radijacije na Marsu, pronašao drevno korito kojim je tisućama godina tekla voda duboka do koljena, moguće ogromno podzemno jezero...



NASA je također prikupila fotografije Marsa snimljene korištenjem svemirskih letjelica kao što je Mars Reconnaissance Orbiter i drugih rovera kao što je Opportunity, koja je na Marsu već dulje od 15 godina.



Fotografije uglavnom prikazuju ono što odgovara očekivanjima od Crvenog planeta: krajilok je stjenovit, suh, prašan, uvelike nalik pustinjama ovdje na Zemlji. Ipak, ima prizora koji su potpuno drukčiji od bilo čega što bismo mogli naći na matičnoj nam planeti.



Evo izbora fotografija koje su prikupili Curiosity i Mars Reconnaissance Orbiter, pa pogledajte: