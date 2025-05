Ljutiti korisnici brišu Duolingo zbog odluke tvrtke

Najavljene su i dalekosežne promjene unutar same tvrtke - umjetna inteligencija više neće biti ograničena na izradu nastavnih materijala, nego će biti uključena i u zapošljavanje, evaluaciju zaposlenika te nove značajke, poput video poziva s AI tutorima. Von Ahn priznaje da bi prelazak mogao privremeno dovesti do pada kvalitete, no tvrdi da je 'brzina važnija od savršenstva'.

Iako poruka zaposlenicima spominje dodatnu edukaciju i mentorstvo za one koji ostaju, jasno je dano do znanja da će određena radna mjesta biti ukinuta. Reakcije korisnika bile su oštre: mnogi su na društvenim mrežama objavili da brišu aplikaciju i gase višegodišnje 'nizove'.

'Ovdje umire moj niz', napisao je jedan korisnik. Drugi je snimio video koji je pregledan više od pet milijuna puta, poručivši: 'Nikad nisam brže izbrisao aplikaciju. Max pretplata? Otkazana. Niz od 1500 dana? Gotov.'

Posebno su burne bile reakcije korisnika koji u ovom potezu vide primjer korporativnog zanemarivanja ljudskog rada. TikToker Anthony Koz, koji ima stotine tisuća pratitelja, poručio je: 'Voljeli smo tu prokletu sovu. Išli bismo u rat za tu sovu. Tko donosi ove odluke? Nitko više neće koristiti vašu aplikaciju.' Duolingo zasad ne odustaje od najavljenog smjera.