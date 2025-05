NASA iznenada ubrzava planove za Mars: Prvi let moguć već iduće godine?

NASA razmatra mogućnost lansiranja misija na Mars već sljedeće godine, u nastojanju da ubrza svoj plan slanja astronauta na Crveni planet. To iznenadno preusmjeravanje fokusa dolazi manje od tjedan dana nakon što je američka administracija objavila prijedlog proračuna za agenciju , u kojem je naglašen nacionalni cilj spuštanja čovjeka na Mars.

Čini se da se Muskova opsesija Marsom prenijela i na promjenu smjera NASA-e pod Trumpovom administracijom, s kojom je Musk u bliskim odnosima. Starship je do sada imao ukupno osam probnih letova i postupno napreduje. Ovaj tjedan, Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) odobrila je SpaceX-u dozvolu za čak 25 lansiranja godišnje iz baze Starbase, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu kvotu od samo pet lansiranja godišnje.

Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER

Glavni kandidat za let na Mars je Starship, no postoje problemi...

Pretpostavlja se da će upravo Starship biti odabrana raketa za ove misije. Da bi stigao do Marsa, Starship će morati provesti složeno orbitalno pretakanje goriva kako bi izašao iz Zemljine orbite, što nije nimalo jednostavan zadatak, a SpaceX je još daleko od demonstracije te sposobnosti u svemiru.

Važno je napomenuti da se misije na Mars obično tempiraju prema trenutku kad su Zemlja i Crveni planet najbliže, kako bi se smanjili vrijeme putovanja i troškovi misije, piše Gizmodo.

Ponestaje im vremena

Kako je nedavno objasnio The Economist, 'jedina poteškoća je potreba da stignete do točke u orbiti u isto vrijeme kad i Mars. Da bi se to postiglo, Zemlja mora zaostajati za Marsom za otprilike 45 stupnjeva u trenutku lansiranja, što se događa otprilike svake dvije godine - odnosno samo dvaput u svakom četverogodišnjem predsjedničkom mandatu.

Ako administracija želi da ljudi slete na Mars prije kraja drugog Trumpova mandata, najraniji ozbiljan prozor za testnu, bespilotnu misiju je kraj 2026., a prozor za ljudsku misiju je kraj 2028. - i to je jedini koji 'stane' u predsjednički mandat.