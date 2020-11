Kupili ste novi laptop? Obavezno napravite ove stvari

Kako biste osigurali apsolutno najbolje korisničko iskustvo nakon nabavke laptopa koji ima Windows 10, predlažemo da napravite ove jednostavne i vrlo korisne korake

Deinstalirajte bloatware

Bloatware je zajedničko ime za aplikacije koje dolaze predinstalirane na PC računalu. Neke od njih su testne verzije antivirusa, igara ili čak Microsoft Officea. Predinstalirane aplikacije troše prostor na disku i zatrpavaju Start menu. Da biste deaktivirali reklame u Start meniju uđite u Settings > Personalization > Start i tamo isključite Show suggestions occasionally in Start.

Za gašenje reklama na zaključanom ekranu uđite u Settings > Personalization > Lock screen i promijenite pozadinu u Picture ili Slideshow.

Za reklame u Taskbaru uđite u Settings > System > Notifications & actions te tamo isključite Get tips, tricks, and suggestions as you use Windows. Također isključite Show me the Windows welcome experience after updates and when I sign in za gašenje nepotrebnih informacija vezanih uz korištenje sustava.

Osigurajte svoj PC od virusa

Hrpa korisnika zanemaruje postavke Windowsovog sigurnosnog sustava Windows Security prije korištenja novog računala. Od Windowsa 10 verzije 1809 sve opcije za zaštitu prebačene su u aplikaciju Windows Security. Kako biste ih uredili odite u Update & Security > Windows Security.

Zaštita od malwarea

Ispor postavki Virus and threat protection birajte stavku za uređivanje, odnosno Manage settings. Tamo možete konfigurirati osnovne postavke Windows Securityja, kao i zaštitu preko oblaka ili automatsko slanje uzoraka virusa i malwarea u pravom vremenu.

Zaštita od ransomwarea

Kliknite na Manage ransomware protection kako biste sumjnivim aplikacijama blokirali mijenjanje aplikacija. Također uključite Controlled Folder Access i kliknite na Protected folders kako biste neovlaštenim aplikacijama blokirali pristup vašim mapama.

Kontrola aplikacija i web preglednika

U ovom izborniku možete urediti kako će računalo reagirati na potencijalno opasne aplikacije koje ste preuzeli s interneta, kontakt sa zloćudnim web stranicama ili konfiguriranju načina na koji Edge funkcionira u slučaju spajanja na javni Wi-Fi.