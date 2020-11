Jeste li primijetili? Instagram i Messenger upravo su dobili nekoliko jako zanimljivih značajki

Facebook je razotkrio nekoliko noviteta za popularne aplikacije, uključujući temu temeljenu na K-pop bendu BTS, kao i povratak značajke Watch Together

Facebook je izbacio nekoliko noviteta koji će poboljšati iskustvo digitalnog čavrljanja u Messengeru i Instagramu. Vraća se Watch Together, značajka uz koju korisnici mogu zajedno gledati videe, kao i dodatne opcije za personalizaciju razgovora, i to na obje platforme. Za kraj, tu je i 'Vanish mode', opcija za 'tempiranje' poruka.

Watch Together je stigao na Instagram

Facebook je za Messenger u rujnu predstavio značajku Watch Together, a sad ona dolazi i na Instagram. Kompanija je promjene objavila u službenom blogu.

Podsjetimo, Watch Together omogućava sinkronizorano gledanje videa s prijateljima tijekom video razgovora. Kako bi promovirao dolazak Watch Togethera na Instagram, Facebook je objavio dvije originalne serije koje su ekskluzivne na Instagramu i Messengeru: Post Malone's Celebrity World Pong League i Here for It With Avani Gregg.