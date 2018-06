Koristan trik za Gmail i Outlook koji bi vam mogao dobro doći

Bez obzira koristite li Cc / Bcc kako biste se podsjetili na nešto važno ili informirali druge, zgodno je kad to možete obaviti automatski

Dodajte adresu e-pošte kao adresu za prosljeđivanje u tabu Forwarding and POP/IMAP. Primatelj će morati kliknuti na poveznicu kako bi vam to odobrio. Potom napravite novo pravilo u Gmail Filters, tako da sva e-pošta poslana s vaše adrese biva automatski preusmjerena na drugu adresu.

Pod When emails are sent from biste trebali vidjeti vašu adresu. U padajućem izborniku koji se nalazi odmah ispod ostavite prazno polje to everyone, but not to. Pod then automatically odaberite BCC (ili CC ako vam to više odgovara) i unesite svoju adresu e-pošte. Kliknite Save Rule.

Outlook

U Outlooku možete automatski slati sebi poruke koristeći Cc/Bcc pomoću značajke Rules.

Na tabu Home kliknite na strjelicu pod Rules i potom Manage Rules and Alerts. Zatim kliknite New Rule. Pod Start from a blank rule kliknite Apply rule on messages I send i zatim Next.

Ako želite primijeniti ovo pravilo na svu poslanu poštu kliknite Next ponovno. No, ako želite biti selektivniji možete upotrijebiti predložene kriterije kako bi odabrali samo određenu vrstu e-pošte čije slanje želite automatizirati.

U prvom koraku odaberite Cc the message to people or public group. U drugom kliknite poveznicu people or public group. U polje To unesite svoj e-mail. Kliknite Next.

Ako želite koristiti Bcc umjesto Cc, odaberite Move a copy uz označenu mapu u prvom koraku i kliknite poveznicu Specified Folder te odaberite svoj Inbox.

Možete dodati iznimke od pravila. Pravilu možete dodijeliti naziv. Svakako provjerite je li označena kućica uz Turn on rule, preporuča Make Use Of.