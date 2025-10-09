Končar i Infobip razvili prvog AI asistenta o poslovanju hrvatskog industrijskog diva

AI asistent ima izravan pristup službenim bazama podataka i mrežnim stranicama Končara, čime omogućuje sudionicima globalnih događaja brz i pouzdan uvid u podatke o poslovnim područjima, ključnim osobama, financijskim rezultatima i aktualnim vijestima o projektima i tehnološkim iskoracima tvrtke.

Kao najveći hrvatski neto izvoznik, prisutan na 130 svjetskih tržišta, Končar godišnje sudjeluje na više od 30 međunarodnih sajmova. U želji da svoj nastup dodatno osuvremeni i približi globalnoj publici, tvrtka je projekt realizirala u suradnji s Infobipom i marketinškom agencijom WoomAI.

'Neprekidno pratimo tehnološke trendove i ulažemo u inovacije koje donose stvarnu vrijednost korisnicima i društvu u cjelini. Lansiranjem AI asistenta činimo novi iskorak u digitalnoj transformaciji, osnažujući učinkovitost i korisničko iskustvo. Umjetna inteligencija zasigurno će imati sve širu i dublju primjenu, no jednako smo svjesni i odgovornosti koju njezino korištenje nosi', istaknula je Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija Končara.