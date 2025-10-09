Končar i Infobip razvili prvog AI asistenta o poslovanju hrvatskog industrijskog diva

U suradnji s Infobipom, Končar je razvio svog prvog AI asistenta, digitalni alat koji koristi umjetnu inteligenciju za pružanje točnih i provjerenih informacija o poslovanju Grupe Končar. Cilj rješenja je učinkovitije predstavljanje kompanije na međunarodnim sajmovima, forumima i industrijskim skupovima, na kojima se ovaj hrvatski izvoznik redovito pojavljuje uz bok najvećim svjetskim tvrtkama, priopćili su iz Končara
AI asistent ima izravan pristup službenim bazama podataka i mrežnim stranicama Končara, čime omogućuje sudionicima globalnih događaja brz i pouzdan uvid u podatke o poslovnim područjima, ključnim osobama, financijskim rezultatima i aktualnim vijestima o projektima i tehnološkim iskoracima tvrtke.
Kao najveći hrvatski neto izvoznik, prisutan na 130 svjetskih tržišta, Končar godišnje sudjeluje na više od 30 međunarodnih sajmova. U želji da svoj nastup dodatno osuvremeni i približi globalnoj publici, tvrtka je projekt realizirala u suradnji s Infobipom i marketinškom agencijom WoomAI.
'Neprekidno pratimo tehnološke trendove i ulažemo u inovacije koje donose stvarnu vrijednost korisnicima i društvu u cjelini. Lansiranjem AI asistenta činimo novi iskorak u digitalnoj transformaciji, osnažujući učinkovitost i korisničko iskustvo. Umjetna inteligencija zasigurno će imati sve širu i dublju primjenu, no jednako smo svjesni i odgovornosti koju njezino korištenje nosi', istaknula je Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija Končara.
Dodala je i da Končar potiče mlade na edukaciju, dijalog i etički pristup umjetnoj inteligenciji, jer 'samo tako možemo graditi održivu, sigurnu i uključivu digitalnu budućnost'. AI asistenta za Končar razvio je Infobip, globalni lider u komunikacijskim i AI rješenjima, u koordinaciji s agencijom WoomAI.
'Ova suradnja konkretan je primjer primjene Infobipove stručnosti u području umjetne inteligencije u industrijskom sektoru. Končar je jasno definirao cilj – AI asistent mora se temeljiti isključivo na provjerenim i točnim informacijama, kako bi se izbjegli netočni i potencijalno zavaravajući podaci. Time se osigurava vjerodostojnost komunikacije i zaštita reputacije kompanije', rekao je Ervin Jagatić, direktor za razvoj umjetne inteligencije u Infobipu.
Jagatić je dodao da projekti poput ovog mogu ubrzati digitalnu transformaciju industrije i potaknuti nova partnerstva i inovacije između domaćih i globalnih aktera.
Unatoč brzim tehnološkim naprecima, stručnjaci se slažu da AI alati još uvijek nisu dosegli razinu potpune točnosti i pouzdanosti. Zbog toga je razvoj ovakvih rješenja i prilika za testiranje sigurnijih i kvalitetnijih AI modela namijenjenih specifičnim poslovnim potrebama.
Končar i Infobip već razmatraju i novi zajednički projekt usmjeren na edukaciju mladih o odgovornom korištenju umjetne inteligencije, u skladu s vrijednostima održivosti, etike i korporativne odgovornosti koje obje kompanije ističu kao temelj svojeg poslovanja.