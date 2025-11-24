EK pokreće alat za zviždače: Građani mogu prijaviti kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji

Zviždači mogu dostaviti relevantne informacije na bilo kojem službenom jeziku EU-a i u bilo kojem relevantnom formatu, priopćili su iz Europske komisije.

Alat nudi siguran način za prijavljivanje mogućih kršenja zakona koja bi mogla ugroziti temeljna prava, zdravlje ili povjerenje javnosti. Certificirani mehanizmi šifriranja jamče najvišu razinu povjerljivosti i zaštite podataka. Sustav omogućuje sigurno daljnje postupanje, čime se zviždačima omogućuje primanje informacija o statusu prijave i odgovaranje na dodatna pitanja Ureda za umjetnu inteligenciju bez ugrožavanja anonimnosti.

Aktom EU-a o umjetnoj inteligenciji promiču se inovacije i uvođenje umjetne inteligencije u Uniji, uz istodobno otklanjanje potencijalnih rizika za zdravlje, sigurnost i temeljna prava građana te zaštitu demokracije i vladavine prava, navode iz Komisije. 'Prijavljivanjem informacija o kršenju Akta zviždači mogu Uredu za umjetnu inteligenciju olakšati rano otkrivanje takvih slučajeva, čime pridonose sigurnom i transparentnom razvoju tehnologija povezanih s umjetnom inteligencijom', zaključuju.