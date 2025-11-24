Šef Robloxa: 'Predatori na mojoj platformi su poslovna prilika'

Direktor i suosnivač Robloxa David Baszucki u nedavnom je intervjuu višekratno potvrdio koliko mu je stalo do sigurnosti djece na njegovoj super popularnoj platformi
Roblox, videoigra i društvena platforma koja je na svojim vrhuncima imala više od 200 milijuna dnevnih korisnika, sve se češće suočava s činjenicom da velik dio aktivnosti na njoj nije vezan uz igranje. Od pokretanja 2006. godine postala je prostor na kojem djeluju prevaranti koji vode ilegalne internetske kockarnice za maloljetnike i predatori koji traže žrtve.
Na taj problem su upozoravale i brojne tužbe, uključujući dvadeset federalnih postupaka koji su pitanje sigurnosti djece doveli u središte javne rasprave. Roblox je pokušao odgovoriti uvođenjem sustava prepoznavanja lica kojim bi se korisnici približne dobi grupirali jedni s drugima, no ta mjera potaknula je nova pitanja o privatnosti i prikupljanju podataka.
Posebnu pozornost izazvale su izjave izvršnog direktora i suosnivača Davida Baszuckog u podcastu New York Timesa 'Hard Fork'. Na upit o predatorima na platformi, Baszucki je rekao da problem 'ne vidi samo kao izazov, nego i kao priliku' te se pritom usredotočio na razvoj načina na koje mladi mogu graditi sadržaje, komunicirati i družiti se. Naglasio je da se tvrtka od početka bavi tim pitanjima, a sada, uz oko 150 milijuna dnevno aktivnih korisnika i 11 milijardi sati provedenih u igri mjesečno, traži najučinkovitije tehnološke pristupe daljnjem unaprjeđenju sigurnosti.
Kasnije je, komentirajući pitanje sigurnosti na skali cijele platforme, Baszucki ponovno govorio o prilikama, uključujući mogućnost etabliranja Robloxa kao monopolista u svojoj niši. Istaknuo je vrijednost tržišta i udio koji zauzima, uz tvrdnju da platforma može poslužiti kao okvir individualnim kreatorima koji razvijaju svoje projekte, piše Futurism.
Voditelji su ga suočili i s izvješćem Hindenburg Researcha iz 2024. godine, u kojem se sugeriralo da je Roblox smanjio ulaganja u sigurnost da bi prikazao povoljnije financijske rezultate. Baszucki je kritizirao izvor izvješća i istaknuo da je dio smanjenja troškova posljedica prelaska na automatizirane sustave nadzora temeljene na umjetnoj inteligenciji.
Jedan od tih sustava najavljen je kao alat za prepoznavanje ranih znakova da su djeca ugrožena, no pod njegovim objavama na društvenim mrežama mogu se pronaći brojni prigovori korisnika da AI još uvijek ne prepoznaje ozbiljne probleme. Upozoravali su pritom na višegodišnju prisutnost neprimjerenog sadržaja u pojedinim igrama i pitali zašto nije zaustavljen.
Ostaje otvoreno pitanje može li nova tehnologija, uključujući prepoznavanje lica, spriječiti seksualne predatore u iskorištavanju platforme. S obzirom na dosadašnje poteškoće Robloxa u provedbi učinkovitih mjera i osebujne komentare njegova direktora, pitanje je hoće li posljednje promjene donijeti konkretne rezultate.