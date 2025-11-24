Šef Robloxa: 'Predatori na mojoj platformi su poslovna prilika'

Roblox, videoigra i društvena platforma koja je na svojim vrhuncima imala više od 200 milijuna dnevnih korisnika, sve se češće suočava s činjenicom da velik dio aktivnosti na njoj nije vezan uz igranje. Od pokretanja 2006. godine postala je prostor na kojem djeluju prevaranti koji vode ilegalne internetske kockarnice za maloljetnike i predatori koji traže žrtve.

Na taj problem su upozoravale i brojne tužbe, uključujući dvadeset federalnih postupaka koji su pitanje sigurnosti djece doveli u središte javne rasprave. Roblox je pokušao odgovoriti uvođenjem sustava prepoznavanja lica kojim bi se korisnici približne dobi grupirali jedni s drugima, no ta mjera potaknula je nova pitanja o privatnosti i prikupljanju podataka.

Posebnu pozornost izazvale su izjave izvršnog direktora i suosnivača Davida Baszuckog u podcastu New York Timesa 'Hard Fork'. Na upit o predatorima na platformi, Baszucki je rekao da problem 'ne vidi samo kao izazov, nego i kao priliku' te se pritom usredotočio na razvoj načina na koje mladi mogu graditi sadržaje, komunicirati i družiti se. Naglasio je da se tvrtka od početka bavi tim pitanjima, a sada, uz oko 150 milijuna dnevno aktivnih korisnika i 11 milijardi sati provedenih u igri mjesečno, traži najučinkovitije tehnološke pristupe daljnjem unaprjeđenju sigurnosti.